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Коммерсантъ FM
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Журналист Флярковский возглавил Институт массмедиа РГГУ вместо Сванидзе

Владислав Флярковский назначен на пост директора Института массмедиа и рекламы Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщила пресс-служба факультета журналистики РГГУ. Ранее эту должность занимал Николай Сванидзе, его уволили в декабре 2022 года.

В РГГУ уточнили, что преподаватели и сотрудники института встретились с его новым директором в этот понедельник, 30 января. Господин Флярковский в ходе встречи «выразил надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество».

Владислав Флярковский окончил факультет журналистики МГУ. Работает на телевидении с 1986 года. Был ведущим на канале «Россия», в том числе корреспондентом программы «Вести» (в 1993– 1995 годах), ВГТРК, ТВ-6, «ТВ Центр». В 2000–2001 годы вел русскоязычные выпуски новостей на украинском канале ICTV. С 2015 года ведет программу «Новости культуры от Владислава Флярковского» на телеканале «Россия-Культура». Преподавал в РГГУ в течение пяти лет.

Николай Сванидзе выступал с резкой критикой действий российских властей в отношении Украины. В частности, он назвал ввод войск армии России на территорию Украины «немотивированной и неспровоцированной агрессией». В ноябре 2022-го президент Владимир Путин исключил господина Сванидзе из Совета по правам человека.

Лаура Кеффер

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