Из свежей почты

Юра Офицеров, 4 года, последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, требуется лечение. 143 444 руб.

Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 26 тыс. руб.

По трагической случайности в июле 2020 года Юра выпал из окна третьего этажа санатория, впал в кому. Обследование показало перелом основания черепа, бедра, ушиб мозга. Врачи говорили, что после такого не выжить, но сын справился! Нас выписали через месяц, правая сторона тела Юры была парализована, он плохо понимал речь. В том году сын прошел лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве и начал произносить простые слова, понимать речь, лучше двигаться. Он уже ходит, научился удерживать предметы правой рукой. Врачи ИМТ считают Юру перспективным и ждут нас на следующий курс. Помогите его оплатить! Юлия Офицерова, Челябинская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо скорректировать тонус мышц Юры, улучшить двигательную активность правых конечностей, качество ходьбы и речь».

Алеша Емельянов, 6 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 154 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 17 тыс. руб.

Роды были тяжелые, у сына образовалось кровоизлияние между костями черепа и надкостницей. Выписали Алешу через две недели. Сын хорошо развивался, единственное, что смущало,— он всегда спал, повернув голову вправо. К двум месяцам на затылке справа появилось уплощение, лоб слева тоже деформировался. Нейрохирург выявил асимметрию черепа, из-за нее мозг не может нормально развиваться, сыну грозят осложнения. Надо начинать лечение шлемами, которые выправят форму головы. Пожалуйста, помогите с оплатой! Ирина Казарина, Нижегородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «В течение года по мере роста черепа Алеше понадобится два-три краниальных шлема-ортеза. Голова приобретет анатомически правильную форму».

Матвей Харитонов, 3 года, врожденная деформация правой стопы, требуется хирургическое лечение. 141 680 руб.

Внимание! Цена лечения 202 680 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 40 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 21 тыс. руб.

Сын родился с искривленной правой ножкой: она была сильно подвернута и согнута, пятка высоко поднята. В месяц мы начали лечение по методу Понсети: врач провел гипсования и операцию, затем Матвей носил брейсы. Стопа выпрямилась! А в марте прошлого года случился рецидив: стопа опять начала заваливаться. Нам посоветовали обратиться к ярославским ортопедам из клиники «Константа». Матвею готовы помочь, но сами мы с оплатой не справимся. Кристина Харитонова, Архангельская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Планируются этапные гипсования по методу Понсети и хирургическое лечение — ахиллотомия, перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость».

Магомед-Эмин Абдуллаев, 8 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет лекарство. 169 950 руб.

Внимание! Цена лекарства 571 700 руб. Участники программы «Миллион призов» собрали 331 750 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб.

Магомед-Эмин заболел в 2018 году. Сначала все выглядело как простуда, а потом на теле появились синяки. После сдачи анализов сына сразу госпитализировали. А потом отправили на обследование в Москву, где у Магомеда выявили рак крови. Организм сына хорошо ответил на химиотерапию, и в 2019 году рак отступил, но вскоре вернулся. Тогда врачи провели пересадку костного мозга от донора из-за границы. Сейчас Магомед восстанавливается, ему важно принимать лекарство, защищающее от инфекционных осложнений. Но нам необходимую сумму не потянуть. Малика Говдуханова, Чеченская Республика

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая высокий риск развития тяжелого инфекционного осложнения в посттрансплантационный период, последствия которого могут быть фатальными, мальчику требуется курс терапии противовирусным препаратом фоскавир».

Почта за неделю 27.01.2023 — 2.02.2023

Получено писем — 82

Принято в работу — 59

Отправлено в Минздрав РФ — 2

Получено ответов из Минздрава РФ — 3