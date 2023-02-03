12 процентов составил рост экспорта российской продукции АПК в 2022 году по сравнению с 2021-м ($41,5 млрд против $37,1 млрд), следует из данных Минсельхоза. Замедление темпов роста (с 21,2% в 2021 году) объясняется тем, что отрасли пришлось переориентировать экспортные потоки и выстраивать новые логистические цепочки: первые месяцы сельскохозяйственного сезона по объему отгрузки были провальными. Всего на зарубежные рынки (150 стран) РФ в 2022 году поставила более 70 млн тонн сельхозпродукции. За последний год, отмечают в Минсельхозе, появилось более 3 тыс. новых региональных пар «продукт—страна»: эти поставки принесли российскому АПК дополнительные $1,46 млрд.