Гостей отправляют подальше

Некоммерческая организация «Развитие устойчивых территорий» провела презентацию проекта туристического кластера 11 северных районов Нижегородской области. Жителей и гостей региона хотят привлечь старообрядчеством, старинными усадьбами и храмами, марийской культурой, лесозаготовкой и памятниками природы. О необходимости такого кластера нижегородские чиновники и депутаты заявляли еще в 2018 году, оценивая возможные затраты в его создание в 300 млн руб. Денег в бюджете на эти цели не нашлось, и районные власти привлекают внебюджетные источники. Отраслевые эксперты отмечают растущий интерес туристов к идентичности севера Нижегородской области, но указывают на нехватку гостиниц и неразвитую сферу обслуживания. Это один из главных сдерживающих факторов развития туризма в северных районах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Северные районы Нижегородской области ждут туристов и не могут дождаться

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Северные районы Нижегородской области ждут туристов и не могут дождаться

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

АНО «Развитие устойчивых территорий» в четверг представило проект туристского кластера севера Нижегородской области в рамках ежегодного регионального этапа конкурса «Серебряный лучник». Авторы проекта предлагают объединить для привлечения нижегородцев и гостей региона 11 районов и связать их одно- или двухдневными маршрутами в зависимости от концепции посещения тех или иных мест. Акцент сделан на традиционных для этих мест промыслах и культурных традициях — лесозаготовке, заповедниках, старообрядчестве, старинной церковной и светской архитектуре.

Отдельными направлениями предложены экскурсии по купеческим усадьбам, традиционным промыслам (например, известной «Хохломской росписи» в Семенове), исконно марийским территориям с их традициями и артефактам реки Ветлуги, некогда основного торгового пути лесозаготовщиков и перспективного направления для сплава на байдарках. В целом концепция рассматривает север Нижегородской области как близкие и популярные, так и еще «не раскрученные» туристические места. К ним, в частности, отнесли знаменитое озеро Светлояр, а далекая от Нижнего Новгорода Шаранга считается родиной Бабы-Яги.

Развитие севера области региональные власти обсуждают с 2018 года. Тогда же в областном заксобрании местные чиновники представили набор «ролевых» туристических маршрутов, которые позволили бы гостям почувствовать себя политзаключенными, героями мультфильма «Простоквашино» (одноименная деревня есть в Тонкинском районе) и даже золотоискателями.

Инвестиции в развлечения для туристов тогда оценили в 300 млн руб., основную часть планировалось получить из федерального бюджета. Впрочем, денег на развитие новых направлений власти так и не нашли, а депутаты предложили районам объединить маршруты и создать кластер. Туризм они назвали основным из перспективных направлений развитий экономики севера, всегда отличавшейся своей «депрессивностью».

Сейчас компания сотрудничает с районными властями, которые стараются привлечь в развитие муниципалитетов внебюджетные источники, рассказал управляющий партнер АНО Виталий Офицеров. Для городов разработана айдентика и портал «Северно», который предлагает шесть разных экскурсионных программ. Туристы могут приехать самостоятельно или заказать экскурсию, отметил господин Офицеров. В 2024 году планируется открыть новое направление волонтерского туризма, когда гости будут приезжать и помогать восстанавливать инфраструктуру в обмен на жилье, питание и экскурсионные программы.

В «Развитии устойчивых территорий» предлагают сделать акцент, в частности, на календарно-обрядовый цикл и гастрономические традиции севера.

«Уникальность местных традиций во многих районах осознается и реализуется в интерактивных программах. В целом следует отметить, что фольклор северных районов Нижегородской области сохранил много архаичных пластов, в связи с чем север Нижегородской области может позиционироваться как хранилище памяти и древних смыслов», — отмечается в проекте.

В части природных особенностей авторы отмечают дендропарк в Красных Баках и якобы исцеляющий 400-летний дуб Апшатнер в Воскресенском районе, а также большое число озер и считающихся священными ключей. Также для туристов представлены бывшие лагерные пункты УНЖлага, существовавшего с 1932 года по 1961 год, и археологический парк «Русенихинское городище». Кроме того, туристам предложат традиционные блюда, фестивали пирогов и трехэтажные блины.

Сложности международного туризма положительно сказались на развитии внутренних направлений, отмечает президент ассоциации «Нижегородская туристская лига» Елена Портнова.

«Культурно-познавательный туризм сейчас популярен, но поток на северные направления Нижегородской области развиваются медленно. Как правило, это туры выходного дня в Семенов, Ветлугу или Воскресенский район, расположенные ближе к Нижнему Новгороду. В остальные районы приходится добираться гораздо дольше, а гостиничная инфраструктура и сфера обслуживания там развиты слабо», — отметила госпожа Портнова. Туры на север сегодня предлагают многие операторы, в том числе организуют железнодорожные экскурсии.

Привлекательность севера эксперт объясняет аутентичностью этих мест и их историческими особенностями: как правило, туристы охотнее едут по традиционным маршрутам недалеко от Нижнего Новгорода.

Владимир Зубарев