Сплотились под давлением

Бизнес-делегация Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко посетила Нижегородскую область с двухдневным визитом. Белорусский премьер в сопровождении губернатора Глеба Никитина побывал на промышленных предприятиях Нижнего Новгорода и принял участие в двустороннем бизнес-форуме. Стороны отметили растущий товарооборот между Белоруссией и Нижегородской областью, но разошлись в оценках его объема. Нижегородские власти считают, что товарооборот с Белоруссией по итогам 2022 года составит более $1 млрд, белорусская сторона насчитала $700 млн. В рамках визита для представителей бизнеса была организована биржа контактов, в которой приняли участие 140 нижегородских и белорусских предприятий. Ожидается, что итогом работы белорусской делегации в Нижний Новгород станет подписание контрактов на общую сумму более 1 млрд руб. С подробностями Андрей Репин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белорусский премьер-министр Роман Головченко (в центре) в сопровождении губернатора Глеба Никитина (справа на переднем плане) побывал на промышленных предприятиях Нижнего Новгорода.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Белорусский премьер-министр Роман Головченко (в центре) в сопровождении губернатора Глеба Никитина (справа на переднем плане) побывал на промышленных предприятиях Нижнего Новгорода.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Товарооборот между Нижегородской областью и Белоруссией по итогам 2022 года составит более $1 млрд. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил в рамках российско-белорусского бизнес-форума, который стал частью двухдневного визита делегации предпринимателей из Белоруссии в Нижегородскую область. Возглавил делегацию премьер-министр страны Роман Головченко. По словам Глеба Никитина, по итогам 2021 года товарооборот между российским регионом и Белоруссией составил почти $1,13 млрд.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что Минск считает товарооборот по своим правилам. По данным белорусской стороны, он составляет около $700 млн. Господин Никитин уточнил, что нижегородские власти учитывают не только прямой экспорт и импорт, но и поставки через другие регионы.

Глеб Никитин сообщил, что в Нижегородскую область приехали представители 50 компаний, работающих в сфере деревообработки, микроэлектроники, инновационных производств, химической, пищевой и легкой промышленности, АПК и строительства.

Белорусы поставляют запчасти для Горьковского автомобильного, Павловского автобусного и Арзамасского машиностроительного заводов. В регионе открыты сервисный центр и центр по продаже техники ОАО «Минский тракторный завод» (МТЗ). Судостроительные заводы «Красное Сормово» и «Окская судоверфь» готовы выпускать суда для нужд Белоруссии. В региональном правительстве пояснили, что стороны обсуждают вопрос об увеличении контейнерных поставок и создании логистического центра, через который белорусские товары будут поставляться по Волге в южные регионы России. Построенные нижегородскими корабелами сухогрузы могут использоваться для этих целей.

Роман Головченко отметил, что в ходе двухдневного визита белорусские предприниматели подписали с нижегородскими коллегами коммерческие договоры и соглашения на общую сумму около 1 млрд руб. По словам премьера, эти договоренности помогут вывести сотрудничество между двумя странами на новый уровень. «В помощь нам приходят промышленная кооперация и научно-техническое сотрудничество. Мы смогли внести общий вклад в противодействие внешнему давлению, которым подвергаются наши страны. Это давление имеет положительный эффект, оно сплотило Россию и Белоруссию в экономическом плане», — уверен господин Головченко.

Он отметил, что общение предпринимателей проходит «не из-под палки и для галки», а основано на реальном интересе сторон.

После приветственных слов нижегородский губернатор и белорусский премьер-министр покинули бизнес-форум, чтобы успеть на трамвай.

Этим вечером в центре Нижнего Новгорода чиновникам и журналистам был представлен первый трамвай под маркой «МиНиН», построенный белорусскими и нижегородскими машиностроителями на производственной площадке в Ворсме. Чиновники смогли осмотреть трамвай и проехать в нем по городу пару остановок.

Также во время визита в Торгово-промышленной палате Нижегородской области (ТПП) прошли b2b-переговоры между местными и белорусскими предприятиями, построенные по схеме «быстрых свиданий». В актовом зале были установлены более 30 столов для представителей белорусского бизнеса. К каждому столу в порядке очереди подходили нижегородские предприниматели. У обеих сторон было по 10 минут, чтобы заинтересовать возможных деловых партнеров предложением или рассказать о потребностях. Всего в таких быстрых переговорах приняли участие 33 белорусские и более 100 нижегородских компаний.

В этот же день глава нижегородского минсельхоза Николай Денисов и заместитель гендиректора по маркетингу ОАО «Минский тракторный завод» (МТЗ) Михаил Кадников подписали соглашение о сотрудничестве. По словам господина Денисова, сегодня в общем объеме машинно-тракторного парка региона 40% приходятся на белорусскую технику. Среди основных поставщиков — МТЗ, «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш», «Амкодор».

«В 2022 году нижегородскими аграриями было закуплено почти 100 тракторов МТЗ. В 2023 году компания увеличит поставки техники в два раза», — отметил министр. Михаил Кадников добавил, что заключенное соглашение предусматривает гарантированные поставки запчастей и сервисных услуг для нижегородских предприятий АПК.

Кроме рамочных договоров о намерениях между белорусскими и нижегородскими компаниями в рамках бизнес-форума было заключено соглашение между Оршанским льнокомбинатом и резидентом нижегородской территории опережающего развития «Володарск» ООО «Первая ткацкая фабрика».

По словам гендиректора Надежды Авериной, ткацкая фабрика намерена выпускать льняное полотно из нити белорусского производства. Из этого же полотна будет производиться и готовая продукция. Первая очередь фабрики должна начать работу в 2023 году.

После визита в Нижегородскую область делегация белорусских предпринимателей отправилась в Ульяновск.