Бывшая альбомная фабрика вышла на торги

Российский аукционный дом (РАД) проведет 13 марта торги по продаже имущественного комплекса площадью 1,5 тыс. кв. м на улице Моисеенко, 22. В состав комплекса входит комплекс зданий альбомной фабрики С. С. Бехли — вновь выявленный объект культурного наследия (ОКН) регионального значения. Эксперты высоко оценивают локацию у «Невской ратуши», но наличие ОКН, а также завышенная цена объекта снижают его потенциал для дальнейшего развития, полагают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Российский аукционный дом» Фото: АО «Российский аукционный дом»

Имущественный комплекс, состоящий из трех зданий площадью 1,5 тыс. кв. м с двумя земельными участками площадью 1,5 тыс. кв. м, находится в Центральном районе Санкт-Петербурга на улице Моисеенко, 22, лит. А, В, Ж. Одна из построек — прямоугольное здание, выходящее на улицу — является вновь выявленным объектом культурного наследия регионального значения, известным как комплекс зданий альбомной фабрики С. С. Бехли. Фабрика была построена в начале XX века.

Как отмечается в сообщении РАД, объект представляет собой готовый арендный бизнес. Два здания площадью 822,9 и 561,7 кв. м предназначены под размещение офисов, первое полностью сдано в аренду. Во втором доме завершается косметический ремонт. В третьем здании площадью 143,8 кв. м работает автомойка. На прилегающей территории есть небольшая парковка.

РАД проводит торги по поручению частного собственника, имя которого не разглашается. За объект назначена начальная цена в 230 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 марта.

Эксперты называют локацию продаваемого объекта очень удачной со сложившейся деловой активностью. «В дальнейшем территория продолжит развиваться: напротив делового квартала "Невская ратуша" уже строится качественный бизнес-центр»,— замечает Виктория Горячева, заместитель директора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Nikoliers.

Однако потенциал самого объекта на Моисеенко, 22, небольшой, сходятся во мнении эксперты. Алексей Федоров, директор департамента инвестиции в недвижимость компании Maris, считает, что статус ОКН исключает на этом участке возможность полноценного девелопмента. Цена торгов близка к верхней границе рыночной, дает оценку господин Федоров, и не оставляет запаса для инвестора. «Можно предположить, что если объект кого-то и заинтересует, то разве что компанию, которая хочет купить здание для собственного использования именно в этой локации»,— предполагает представитель Maris. По словам господина Федорова, наличие арендаторов является плюсом объекта, так как текущий денежный поток всегда лучше, чем его отсутствие.

Госпожа Горячева, напротив, полагает, что наличие автомойки может сдерживать рост арендных ставок на объекте. «Данный участок может быть интересен с точки зрения дальнейшего редевелопмента и размещения там офисов класса А или В, которые будут пользоваться популярностью у офисных арендаторов. Также в этой локации можно реализовать альтернативные коммерческие сценарии использования, например, создать общественные, гастрономические проекты, дополняющие деловую функцию и ориентированные на арендаторов ближайших бизнес-центров»,— заключает представитель Nikoliers.

Александра Тен