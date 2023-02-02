Авиакомпания Red Wings планирует полеты из Перми в Стамбул

Авиакомпания Red Wings запросила у федерального агентства воздушного транспорта допуск на осуществление рейсов из Перми в Стамбул. Согласно материалам к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, Red Wings планирует полеты один раз в неделю.

Ранее о планах запустить рейсы из Перми в Стамбул заявили авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».

Прямые перелеты Пермь — Стамбул с марта не осуществляются, однако в настоящий момент у компании Nordwind Airlines есть допуски на выполнение двух рейсов в неделю по этому направлению.