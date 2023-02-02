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Коммерсантъ FM
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В США опубликовали стенограмму разговора Гайдара и посла Лукина с Бушем-старшим о Крыме в 1992 году

Некоммерческая организация «Архив национальной безопасности» США опубликовала стенограмму разговора президента США Джорджа Буша-старшего, замглавы правительства России Егора Гайдара и российского посла в США Владимира Лукина. Разговор состоялся 28 апреля 1992 года. Они обсуждали ситуацию на Украине и референдум о независимости в Крыму. Документ опубликован 30 января.

Егор Гайдар (слева) и Джордж Буш в 1992 году

Егор Гайдар (слева) и Джордж Буш в 1992 году

Фото: UC Berkeley

Егор Гайдар (слева) и Джордж Буш в 1992 году

Фото: UC Berkeley

«Есть проблемы с Украиной, конечно, но мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях. Нам нужно будет нащупать пути установления тесного контакта. Есть очень серьезная проблема на самой Украине, например, напряженность между Западной Украиной и Киевом. Есть также проблемы с русскоязычной Украиной. Экономическая ситуация нелегкая, хуже, чем у нас»,— сказал Егор Гайдар во время разговора.

В свою очередь, Владимир Лукин добавил, что люди недооценивают национальную проблему на Украине. Он отметил, что на тот момент там проживали 73% украинцев, остальное население преимущественно было русским и проживало в Крыму.

Владимир Лукин также в разговоре сообщил, что 5 мая 1992 года Верховный совет Крыма должен обсуждать вопрос проведения референдума о независимости Крыма. По его словам, решение о его организации должны были поддержать. Господин Лукин пояснил, что в бюллетене не будет вопроса о присоединении к России. «Либо остаться в составе Украины, либо стать независимым государством»,— сказал он.

5 мая 1992 года Верховный совет Крыма принял акт о независимости, его собирались вынести на референдум в августе 1992 года. Парламент Украины признал документ неконстинуционным и постановил отменить его до 20 мая. Верховный совет Крыма подчинился этому требованию.

Олеся Павленко

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