Экс-главе ростовского Россельхозцентра дали 2 года и 3 месяца за злоупотребление полномочиями

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего руководителя ростовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Владимира Саламатина к двум годам и трем месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями и неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Приговор опубликован на сайте суда.

По версии следствия, Владимир Саламатин в 2017 и 2018 годах, руководя филиалом Россельхозцентра, заключал с подконтрольным ему ООО «Семенной ресурс» агентские договоры на закупку влажных зерновых приманок для уничтожения мышей и других грызунов на полях. Впоследствии приобретенные за бюджетные средства пестициды распределялись между сельхозпроизводителями региона. Всего за указанный период были приобретены приманки на 7 млн руб.

Также Саламатина обвиняли в том, что он обналичивал прибыль ООО «Семенной ресурс» через фиктивные организации. В суде обвиняемый признал вину. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону