Курултай Башкирии предложит привязать размер командировочных к МРОТ

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев поручил правовой службе парламента подготовить законопроект, который предполагает внесение изменений в трудовой кодекс в части размера суточных выплат работникам во время командировок. Законодательную инициативу планируется направить в Госдуму, сообщил он во «ВКонтакте».

Согласно действующему законодательству, размер суточных с 2002 года составляет 100 руб. в день. «За двадцать лет цены на товары и услуги значительно выросли, а размер командировочных не пересматривался ни разу. Сегодня это уже чисто символическая сумма, которая не покрывает даже стоимость обеда», — отметил господин Толкачев.

По мнению спикера парламента, размер выплаты должен индексироваться. Для этого он предложил привязать суточные к минимальному размеру оплаты труда, за счет чего выплата за один день при действующем МРОТ составит 541 руб.

Карина Мамаева

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