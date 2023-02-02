Урожай яблок и груш на Кубани не пострадает из-за отмены субсидий на закупку иностранных саженцев

Отмена субсидий на закупку иностранных саженцев яблонь и грушевых деревьев не повлияет на урожай в Краснодарском крае. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в минсельхозе региона.

На Кубани работают 30 питомников, которые выращивают сертифицированный посадочный материал семечковых, косточковых и ягодных культур в больших объемах. Так, за прошлый год в Краснодарском крае вырастили 7,5 млн саженцев.

«Этого объема достаточно для обеспечения посадочным материалом не только кубанских садоводов, но и садоводов из других регионов. В 2022 году на Кубани было заложено более 1,6 тыс. га садов. Более 80% — это сады интенсивного и суперинтенсивного типа. План на текущий год — так же 1,6 тыс. га»,— отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Ранее департамент растениеводства Минсельхоза РФ направил письмо отраслевым организациям, в котором сообщил об отмене субсидирования закупок посадочного материала для закладки яблоневых и грушевых садов со второго полугодия 2023 года.

Анастасия Донскова

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