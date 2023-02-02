49,48 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в январе 2023 года, сообщил вчера Минфин. В сравнении с декабрем 2022-го ($50,47) показатель незначительно снизился, на $0,99. При этом январская цена Urals заметно ниже ее среднего уровня в 2022 году ($76,09 за баррель) и является минимальной с декабря 2020-го. Федеральный бюджет на 2023 год рассчитан исходя из цены $70,1 за баррель. Заметно ниже нынешняя стоимость Urals и ценового потолка в $60, введенного в отношении российских поставок нефти. Нефть сорта Brent в январе 2023 года стоила, по разным оценкам, в среднем $82,5–84 за баррель — таким образом дисконт на Urals в минувшем месяце составил примерно 40%.