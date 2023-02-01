Депутаты поставили диагноз

Вчера в башкирском Курултае руководители министерств, депутаты Госдумы и Курултая провели круглый стол с участием родителей детей, страдающих сахарным диабетом. Среди наиболее острых проблем, затронутых на мероприятии — сложности с получением системы непрерывного мониторинга глюкозы и несвоевременная поставка препаратов. Депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что в течение двух недель по обсужденным вопросам будут приняты конкретные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вчера в Курултае Башкирии прошла встреча депутатов Госдумы и республиканских министров с родителями детей, болеющих сахарным диабетом. По словам председателя парламента Константина Толкачева, по данным на 2022 год в республике на учете состоят более 124 тыс. больных сахарных диабетом, из них 1602 ребенка. «Болезнь стремительно молодеет, и уже нередко регистрируются заболевшими двух-трехлетние дети», отметил господин Толкачев. Среди актуальных проблем, по мнению политика, недостаток квалифицированных врачей-эндокринологов на местах, способных выявить и поставить диагноз на ранней стадии и «слабая профилактика болезни».

Всего на лекарственное обеспечение в 2023 году в республике предусмотрено 5,8 млрд руб., из которых 4,3 млрд руб. — из бюджета республики. На закупку препаратов и медицинских изделий по профилю эндокринология выделено более 1,5 млрд руб., из которых на закупку инсулина заложено 678 млн руб., медицинских изделий — 364 млн руб.

По мнению министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой успешная профилактика сахарного диабета зависит от того, как профильные министерства, среди которых минздрав, минсемьи, труда и соцзащиты и минобразования выстроят работу по прививанию навыков здорового питания. Она также отметила, что «не все проблемы решаются только деньгами, многое зависит от правильной маршрутизации и диагностики, своевременного оказания помощи». Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин отметил, что количество пациентов с сахарным диабетом ежегодно растет, что говорит о проведении «правильной работы с точки зрения выявления первичной заболеваемости».

Учредитель автономной некоммерческой организации помощи детям и взрослым с сахарным диабетом «Диамапы» Александр Алушкин заявил в ходе встречи, что действующие законы не позволяют получить рецепт на систему непрерывного мониторинга глюкозы. По этому поводу родителями детей, страдающих диабетом, было подано 470 исков, все из которых, по словам господина Алушкина, были удовлетворены.

На сегодняшний день система непрерывного мониторинга глюкозы отсутствует в перечне базовых социальных услуг, подтвердил профессор кафедры госпитальной педиатрии БГМУ Олег Малиевский, однако по федеральному закону субъекты России могут в своих региональных бюджетах дополнительно выделять средства на обеспечение больных сахарным диабетом. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин отметил, что в этом году на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы в бюджете республики заложено 100 млн руб.

Мама двоих детей Ляйсан Нурмухаметова пожаловалась, что в республике остро стоит проблема своевременной поставки необходимых лекарств. «Почему каждый год эта проблема встает перед детьми и родителями? Где нам купить самим медицинские изделия? У меня один ребенок прошел все суды, чтобы получать своевременно и препараты, и медицинские инструменты. Второй ребенок суды еще не прошел —все рецепты стоят на отсроченных обеспечениях, и это только мой пример», — сказала она.

Айрат Рахматуллин отметил, что «закупочные мероприятия начинаются задолго до начала года» и пообещал «детально разобраться» с данным вопросом. Его заместитель Ирина Кононова уточнила, что в республике возникает «логистическая проблема» с поставками лекарств в связи с новогодними праздниками, а сами препараты могут заканчиваться раньше срока из-за прироста заболевших сахарным диабетом. «Мы теперь определяем потребность в инсулинотерапии с обязательным прогнозом 10-15%. То есть на тех больных, которые есть, плюсом мы должны будем закупить определенное количество», — прокомментировала госпожа Кононова.

Ректор БГМУ Валентин Павлов обратился к Римме Утяшевой с просьбой дать поручение министру промышленности России начать производство отечественных девайсов и препаратов, которых, по его словам, «на сегодняшний день не существует». «Без этого мы не выживем. Это один из вопросов, которые нужно поднять на уровне Госдумы, министерства здравоохранения и промышленности», — отметил он. Господин Павлов также попросил обратиться к министерству здравоохранения с просьбой предоставить в Башкирии помещение для открытия центра эндокринологии и гематологии при БГМУ.

По итогам встречи депутатами Госдумы, Курултая и главами министерств были собраны все прозвучавшие рекомендации. По словам Риммы Утяшевой, в течение двух недель будут приняты конкретные решения.

Карина Мамаева