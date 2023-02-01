Освоение среди своих

Апелляционная инстанция оставила в силе решение арбитражного суда Башкирии, который обязал министерство земельных и имущественных отношений республики направить застройщику загородных коттеджных поселков «Порадом» подписанный проект договора аренды участка в деревне Карпово площадью 8,6 га для его комплексного освоения. Аукцион управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы проводило в 2021 году, компания стала его единственным участником. Однако после окончания срока приема заявок организатор решил отменить торги. Комиссия УФАС признала отмену аукциона неправомерной. Эксперты оценивают возможный доход застройщика в результате строительства домов на спорном участке в пределах 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания Рината Зайнуллина (в центре) намерена построить на спорном участке коттеджный поселок

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Компания Рината Зайнуллина (в центре) намерена построить на спорном участке коттеджный поселок

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение арбитражного суда Башкирии, который обязал министерство земельных и имущественных отношений республики направить домостроительной компании «Порадом» подписанный проект договора аренды участка в деревне Карпово площадью 8,6 га для его комплексного освоения.

Аукцион на право заключения пятилетнего договора аренды Управление земельных и имущественных отношений (УЗИО) мэрии Уфы проводило в марте 2021 года. Начальная цена лота составляла 13,4 млн руб., размер ежегодной арендной платы — 170 тыс. руб. Как следует из материалов дела, единственным, кто подал заявку на участие, оказался «Порадом». Однако на следующий день после окончания приема заявок УЗИО отказалось от проведения аукциона, сообщив об этом в протоколе заседания аукционной комиссии. Республиканское УФАС, куда «Порадом» обратился с жалобой, признало доводы компании обоснованными и выдало организатору предписание отменить протокол.

Представитель УЗИО тогда пояснял, что торги были отменены в связи с вступившими в силу изменениями законодательства, согласно которым аукционы по участкам для комплексного освоения должно проводить министерство земельных и имущественных отношений. Комиссия УФАС согласилась с этим доводом, однако отметила, что решение об отказе от аукциона может быть принято в ряде случаев, предусмотренных Земельным кодексом. Организатор торгов не сослался ни на одну из этих причин, тем самым не представил доказательств невозможности проведения аукциона, говорится в деле. УЗИО исполнило предписание, но договор с «Порадом» не заключило.

ООО «Домостроительная компания «Порадом» зарегистрировано в 2012 году в Уфе. Принадлежит Ринату Зайнуллину (55%) и Никите Иванкову (45%). Компания занимается строительством дачных домов и коттеджей в пригородах Уфы. В 2021 году выручка составила 52 млн руб., чистая прибыль — 975 тыс. руб.

В июне 2022 года застройщик обратился с иском к УЗИО и минземимуществу, в котором просил признать аукцион на право заключения договора аренды несостоявшимся и заключить договор с «Порадом», как с единственным его участником.

Суд первой инстанции, принимая решение в пользу истца, отметил, что «правовым последствием признания торгов несостоявшимися при условии соответствия заявки, поданной единственным допущенным к участию лицом, требованиям документации является заключение с таким участником договора по результатам торгов». Вместе с тем, с 2021 года полномочия по распоряжению участков с неразграниченной госсобственностью переданы минземимуществу, которое должно заключить с «Порадом» договор аренды, указал суд.

С решением суда не согласились ответчики, которые подали апелляционную жалобу. Минземимущество, в частности, заявило, что нет необходимости в комплексном освоении участка, а потому право его аренды было выставлено на аукцион неправомерно.

Апелляция сочла, что довод минземимущества противоречит поведению УЗИО как организатора торгов. Это «нарушает конституционные принципы правовой определенности, справедливости, поддержания доверия граждан и организаций к действиям государства», говорится в постановлении.

«Сразу после заключения договора аренды мы приступим к проектированию современного клубного поселка на этой территории», — сообщил «Ъ» гендиректор «Порадома» Алексей Горюхин

Оперативно получить комментарий в минземимуществе Башкирии вчера не удалось.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров считает, что на спорном участке можно возвести около 100 малоэтажных домов. Выручку застройщика в результате реализации проекта он оценил в пределах от 700 млн руб. до 1,2 млрд руб. Учитывая затраты на строительство инженерных сетей, дорог и очистных сооружений, возможный доход застройщика, по мнению эксперта, может составить 400-500 млн руб., а срок строительства — два года.

Влада Шипилова