В погрузку позвали следствие

Следственный комитет РФ организовал проверку холдинговой компании «Логопром» на предмет нарушения природоохранного законодательства. Главе ведомства Александру Бастрыкину пожаловались жители Кстова на то, что компания якобы самовольно обустроила порт, срезала часть береговой линии и организовала свалку грунта. Ранее кстовские власти уже требовали снести причал входящего в «Логопром» ООО «Экстра Лайн» как незаконную постройку и освободить территорию от отвалов размываемых грунтов. Однако вскоре пошли на мировое соглашение с ответчиком и отказались от исков. Директор «Логопрома» Андрей Иванов заявил, что никаких жалоб и обращений в компанию не поступало.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился поставить на контроль проверку нижегородской холдинговой компании ООО «Логопром». Как сообщили в официальном канале информационного центра СК, житель Нижегородской области обратился с заявлением о том, что компания якобы без разрешения обустроила в центре жилой зоны Кстова порт, срезала часть береговой линии и организовала нелегальную свалку мусора и отвалов грунта. Также, по информации СК, гражданин пожаловался на то, что во время речной навигации «Логопром» круглосуточно проводит погрузку и разгрузку судов, шумные работы в ночное время мешают кстовчанам.

«Неоднократные обращения в органы местного самоуправления, надзорные органы результатов не принесли»,— отметили в канале Следственного комитета.

По данным группы «Логопром», тримодальный логистический комплекс в Кстове осуществляет погрузочно-разгрузочные работы грузов в упаковке, металла, строительных и нерудно-строительных материалов. Длина причала составляет 90 м, он позволяет единовременно хранить до 22 тыс. т, а мощность перевалки инертных грузов достигает 15 тыс. т в сутки. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в «Логопроме» заявляли, что компания также планирует использовать площадку в Кстове для строительства терминала по перевалке зерна, которое сельхозпроизводители смогут отправлять на экспорт. Объем инвестиций в этот проект оценивался в 1 млрд руб.

У «Логопрома» уже были споры с властями и надзорными органами по поводу речного грузового порта в Кстове. В мае 2022 года администрация Кстовского района вышла с иском в суд, потребовав признать самовольной постройкой водный причал общей площадью 4,7 тыс. кв. м, которое эксплуатировало ООО «Экстра Лайн» (входит в группу «Логопром»). Также местные власти просили прекратить регистрацию права собственности компании на гидротехническое сооружение на Береговой улице. Поводом для разбирательства стал результат проверки Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры. Она установила, что бывший железобетонный причал кстовской хлебной базы по кадастровым документам в 2015 году увеличился по площади в десять раз — с 488,9 кв. м до 4,7 тыс. кв. м.

В кадастровой службе сослались на техническую ошибку, допущенную при инвентаризации объекта. Якобы уровень воды в Волге во время первичной инвентаризации причала был выше, и основной периметр бетонного основания был под водой.

Сотрудники кадастровой службы не выезжали на место при проверке изменений площади. Кстовская администрация сочла, что ответчик намеренно ввел в заблуждение госорган, поскольку наличие бетонного основания под железобетонным причалом не подтверждается фотографиями объекта, и его следует считать самовольной постройкой.

Представители ООО «Экстра Лайн» отрицали иск, доказывая, что реконструкция причала не проводилась и власти пропустили срок исковой давности. Летом прошлого года стороны заключили мировое соглашение, по которому районная администрация отказалась от требований к собственнику причала. А компания «Экстра Лайн» отказалась от иска к администрации, в котором оспаривала уведомление, обязавшее освободить территорию от причала и отвалов размываемых грунтов в границах прибрежной защитной полосы Волги.

Что касается очередных претензий к работе грузового порта, генеральный директор ООО «Логопром» Андрей Иванов сообщил «Ъ-Приволжье», что ничего не знает о какой-либо проверке: жалоб и обращений от граждан в компанию не поступало.

Владимир Зубарев