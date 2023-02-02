Сегодня исполняется 88 лет почетному президенту НИЦ «Курчатовский институт» академику РАН Евгению Велихову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Велихов Евгений

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев:

— Уважаемый Евгений Павлович, примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы посвятили свою профессиональную деятельность служению науке и Родине. Значителен Ваш вклад в развитие национальной Академии наук, Курчатовского института, становление Общественной палаты. Наша совместная работа в Общественной палате стала для меня примером чуткого и внимательного отношения к людям, Ваша работа была нешумной, но всегда удивительно умной, тонкой и точной. От всей души желаю Вам осуществления всех планов, а также здоровья, бодрости духа и благополучия!

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