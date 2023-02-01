В декабре 2022 года промпроизводство в России упало на 4,3%

Объем промышленного производства в России сократился в декабре 2022 года на 4,3%. В годовом выражении показатель снизился на 0,6%, следует из данных Росстата.

В декабре 2022 года производство в добывающих отраслях сократились на 2,6% в годовом выражении. Так, объемы добычи газа и нефти уменьшились на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, металлических руд — на 8,6%.

Обрабатывающие отрасли в декабре упали на 5,7%. Наибольшее сокращение зафиксировано в выпуске автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 47,4% по сравнению с декабрем 2021 года. Производство лекарственных средств упало на 30,7%, древесины — на 19,1%, текстильных изделий — на 14,1%.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотводом, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали спад на 8,2%. Энергетический сектор, а также сектор тепло и газоснабжения не выросли после увеличения объемов производства на 1,5% в ноябре 2022 года.

Лусине Баласян