Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 11,5%

Инфляция за период с 24 по 30 января составила 0,21% против 0,14% неделей ранее, сообщил Росстат. С начала 2023 года к 30 января инфляция ускорилась до 0,74%. В годовом выражении инфляция на 30 января составила 11,5% против 11,49% неделей ранее, следует из данных Минэкономики (.pdf).

В сегменте продовольственных товаров за неделю цены увеличились на плодоовощную продукцию (+3,5%), колбасы (+0,8%), овощные консервы для детского питания и макаронные изделия (+0,6%), творог (+0,3%).

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички (+0,9%), туалетная бумага (+0,5%), cтиральные порошки (+0,3%), сухие корма для домашних животных (+0,2%).

Среди медикаментов подорожали аллохол (+0,6%), валидол, корвалол, ренгалин, эргоферон (+0,2%), поливитамины (+0,1%).

Стоимость полета в экономклассе увеличилась на 4,2%, тарифы на проезд в городском транспорте — на 0,2%, мойка легкового автомобиля и модельная стрижка подорожали на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Лусине Баласян