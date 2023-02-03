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Коммерсантъ FM
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Ангелине Дериволковой оплачена операция на позвоночнике

27 января на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 14-летней Ангелины Дериволковой из Калининградской области («Вернуться к танцам», Анастасия Самбурова). У девочки 4-я степень сколиоза, ей трудно ходить и долго сидеть, начались проблемы с дыханием. Ангелине необходима операция на позвоночнике с установкой специальной металлоконструкции по методике VBT. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 301 656 руб.) собрана. Мама Ангелины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 27 января 39 014 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Ставрополье», «Тыва», «Белгород», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 26 775 425 руб.

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