Президент Грузии заявила, что Россия должна отказаться от оккупации

«Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии в рамках мирного соглашения по окончании войны Кремля на Украине»,— заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg. Тем самым она дала понять, что выступает за международное решение проблемы территориальной целостности Украины в связке с разрешением аналогичной проблемы Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

«Россия должна понять, где ее границы»,— отметила глава грузинского государства, имея в виду не только российско-украинскую, но и российско-грузинскую границу.

По мнению госпожи Зурабишвили, «грузинские вопросы» тоже «должны быть на столе переговоров», чтобы никто не думал, что украинский кризис может быть разрешен «без отступления России со всех оккупированных территорий», в том числе из Абхазии и Южной Осетии.

Ранее президент Зурабишвили жестко оппонировала правительству Ираклия Гарибашвили при малейших признаках попыток улучшения отношений с РФ без предварительной «деоккупации» бывших грузинских автономий, независимость которых Москва признала в 2008 году по итогам «пятидневной войны». В частности, Саломе Зурабишвили недавно выступила категорически против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

Согласно конституции Грузии, президент наделен лишь церемониальными полномочиями, но Саломе Зурабишвили как потомок грузинских эмигрантов первой волны (1921) и карьерный французский дипломат пользуется влиянием как в самой Грузии, так и в ЕС.

О возможном возобновлении авиасообщения между РФ и Грузией читайте в материале «Ъ» «Куда прямые вывезут».

Георгий Двали, Тбилиси