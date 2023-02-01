Против переименования Волгограда в Сталинград высказались 67% опрошенных

Большинство опрошенных жителей Волгограда высказались против переименования города в Сталинград. Это следует из данных опроса ВЦИОМ.

Не поддерживают идею переименования 67% опрошенных. Часть из них (21%) считает, что это приведет к большим финансовым затратам, 12% полагают, что переименование не имеет смысла, а 11% отмечают, что «не нужно жить прошлым».

Предложение переименовать Волгоград в Сталинград поддержали 26%. «Это наша история» считают 14% от всех опрошенных, 12% считают, что переименовать город нужно в «память о подвиге народа в Великой Отечественной войне».

Марина Ковалева