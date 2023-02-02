Сегодня исполняется 55 лет председателю совета директоров ГК «Дело», вице-президенту Олимпийского комитета РФ, президенту Федерации гандбола РФ Сергею Шишкареву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шишкарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков:

— Сергей Николаевич, вы яркий пример того, как профессиональные навыки и знания, любовь к своему делу и грамотный всеобъемлющий подход могут придать мощный импульс развитию вида спорта в нашей стране и выйти на качественно новый уровень побед и достижений. За короткий промежуток времени российский гандбол вновь занял свое место в мировой элите, обрел огромное число новых поклонников, привлек внимание самых различных категорий аудитории. Это только промежуточный результат. Зная вашу работоспособность, максимализм и умение реализовывать проекты любой сложности, я уверен, что под вашим началом у российского гандбола впереди не менее динамичные и успешные годы. Чего искренне и желаю.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»