На Донбассе погиб уроженец Перми, руководитель Федерации карате киокушин России

Генеральный секретарь Федерации карате киокушин России (ФКР) Сергей Увицкий погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Он принимал участие в боях как доброволец отряда Российского союза боевых искусств «Союз». Об этом сообщается на сайте ФКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКР Фото: пресс-служба ФКР

Сергей Увицкий родился в 1981 году в Перми. В 2005 году окончил Пермский государственный политехнический университет. В 2010 году он стал чемпионом Европы по карате стиля киокусинкай (киокушин). Господин Увицкий также являлся серебряным призером чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы. Имел звание мастера спорта международного класса.

«Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями. Поэтому, завершив свою славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО на защиту нашей Родины»,— сообщает пресс-служба ФКР.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в 20-х числах января место дислокации бойцов добровольческого отряда Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз» на Донбассе посетил вице-премьер РФ и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев. Господин Трутнев передал отряду «Союз» дополнительное необходимое оборудование и снаряжение, в том числе обеспечивающее обнаружение БПЛА противника и противодействие работе дронов и другие виды техники и экипировки.