Знаковая премия

Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» продолжает прием заявок для участия в региональной бизнес-премии «Твердые знаки» до 28 февраля 2023 года включительно. Побороться за эту награду могут представители малого, среднего и крупного бизнеса, которые ведут свою деятельность на территории Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

«Твердые знаки» — традиционная бизнес-премия издания «Коммерсантъ-Удмуртия», региональный аналог федеральной премии «Коммерсантъ года». В этом году она пройдет в Ижевске во второй раз. Участие в конкурсе бесплатное. Определение победителей будет проходить в 10-ти номинациях:

«Цифровые решения компаний»

«Лучший сервис в B2B-секторе»

«Лучший сервис в B2C-секторе. Малый и средний бизнес»

«Социальная ответственность бизнеса и ESG-принципы»

«Импортозамещение. Крупный бизнес»

«Импортозамещение. Малый и средний бизнес»

«Новые рынки. Крупный бизнес»

«Новые рынки. Малый и средний бизнес»

«Лучший девелоперский проект года»

«Комфортная среда»

Участникам необходимо подробно рассказать в заявке о своем проекте, запущенном или реализованном в Удмуртской Республике период с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Премия «Твердые знаки» вручается избранным представителям бизнеса, работающего на территории Удмуртии. Отбор победителей будет проходить на конкурсной основе. Судьбу участников решит экспертный совет, члены которого выберут лучшие бизнес-проекты.

Заявки принимаются до 28 февраля 2023 года включительно. Отбор заявок в шорт-лист и защита проектов на Экспертном совете пройдет с 1 по 15 марта 2023 года. А торжественное награждение памятными статуэтками и дипломами состоится в конце марта 2023 года.

Все подробности на https://udmpro.kommersant.ru/tverdye-znaki

Скачать форму заявки можно по ссылке.

Организатор конкурса: Centre digital & media — один из крупнейших медиахолдингов Удмуртии, в состав которого входят сайт «Коммерсантъ-Удмуртия», портал IZHLIFE.RU, еженедельная газета «ЯСНО!», ижевский сайт KP.RU, радиостанции «Адам», «Комсомольская правда» — Ижевск» и «Наше радио» — Ижевск», а также Агентство бизнес-решений.