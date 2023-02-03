Центрально-Черноземный банк Сбербанка может покинуть председатель Наталия Цайтлер

Руководящая Центрально-Черноземным банком Сбербанка (ЦЧБ) с декабря 2020 года Наталия Цайтлер может в ближайшее время оставить пост, сообщили «Ъ-Черноземье» несколько источников на региональном банковском рынке и в самом ЦЧБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Наталия Цайтлер

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Наталия Цайтлер

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собеседники «Ъ-Черноземье» не исключают, что госпожу Цайтлер ожидает повышение. Один из них напомнил, что 1 февраля под председательством Германа Грефа стартовала годовая бизнес-конференция Сбербанка.

«Традиционно во время мероприятия, накануне него и несколькими днями после принимаются решения о кадровых перестановках в топ-менеджменте, в том числе в регионах, хотя и не все из них публично озвучивают сразу. Мы уже привыкли, что перед конференцией появляется много разговоров об отставках и назначениях — чаще всего в интересах тех, кто ожидает повышения. Однако впоследствии не все из них подтверждаются»,— сказал собеседник «Ъ-Черноземье»

По информации источников «Ъ-Черноземье», в ближайшее время также может быть принято решение об отставке председателя Среднерусского банка Сбербанка, обслуживающего в том числе Московскую область. Однако Наталия Цайтлер пока якобы «не входит в первый пул претендентов на ротацию в этот макрорегион».

Другой источник, работавший с госпожой Цайтлер в Черноземье, отмечает, что за два года работы в Черноземье она «смогла выстроить имидж специалиста, стремящегося к продолжению карьеры»: «Если информация о ее отставке подтвердится, я не поверю, что это связано с какими-то проблемами в работе ЦЧБ, выявленными центральным аппаратом банка. Председатель не допускала таких ситуаций». Третий собеседник «Ъ-Черноземье», близкий к топ-менеджменту ЦЧБ, отметил, что «окончательное кадровое решение еще не принято».

В пресс-службе ЦЧБ сказали «Ъ-Черноземье», что не комментируют «слухи».

Наталия Цайтлер возглавила ЦЧБ в декабре 2020 года. Ранее она была управляющим директором центра «Медицинские сервисы и продукты» Сбербанка в головном офисе, некоторое время руководила отделением в Иркутске, а перед этим вся ее трудовая деятельность была связана со структурами Сбербанка в Москве. На посту в ЦЧБ она сменила Владимира Салмина, который был председателем территориального банка с 2015 года, а спустя год после отставки, которую источники «Ъ-Черноземье» называли «проводами на пенсию», погиб на охоте в Иркутской области. За два года работы в ЦЧБ госпожа Цайтлер практически полностью обновила его топ-менеджмент. Ключевые заместители председателя из команды господина Салмина и несколько руководителей региональных отделений либо продолжили работать в других макрорегионах, либо вовсе ушли к конкурентам Сбербанка.

Подробнее о приходе Наталии Цайтлер в ЦЧБ Сбербанка — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников, Андрей Цветков