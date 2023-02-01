Объем производства продукции сельского хозяйства Кубани увеличился на 9% в 2022 году

В прошлом году объем производства сельхозпродукции в Краснодарском крае составил 660,3 млрд руб., что на 9,9% превосходит результат предыдущего года, сообщает Краснодарстат.

По информации ведомства, в прошлом году хозяйства региона собрали урожай зерна и зернобобовых в размере 15,5 млн т – это на 4% больше, чем в 2021 году. Урожай пшеницы составил 10,6 млн т (104,9% к прошлому году), кукурузы на зерно – 2,7 млн т (114,5% к прошлому году), риса – 520,0 тыс. т (69,8% к прошлому году). Наиболее динамичный результат фиксируется в валовом сборе подсолнечника. В прошлом году он составил 1,3 млн т, что 21,9% больше, чем в 2021 году. Также на 8% увеличился урожай сахарной свеклы до 10,8 млн т, на 19,6% – картофеля до 457,5 тыс. т. Урожай овощей открытого и закрытого грунта составил 822 тыс. т, что на 2% больше результата предыдущего года.

Поголовье крупного рогатого скота выросло на 2,5% и составило 566 тыс. голов. Количество коз и овец осталось на уровне прежнего года. Поголовье коров, свиней выросло на 1,9% и 1% соответственно. Поголовье птицы увеличилось на 2%. Производство животноводческой продукции на убой сократилось на 0,1% и составило 602,7 тыс. т. Объем произведенного молока в 2022 году увеличился до 1631,3 тыс. – на 6%. Надой на одну корову возрос на 7,8% и составил 9432 кг в крупных и средних хозяйствах. Производство яиц в 2022 году увеличилось на 9,5% до 1,6 млрд штук.

Анастасия Назарова