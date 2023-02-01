В Краснодаре товары поставщиков ушедшей из России IKEA завезут в OBI

Товары поставщиков IKEА, покинувшей российский рынок из-за спецоперации, с февраля появятся в ассортименте ритейлера OBI в Краснодаре и других городах распространения торговой сети. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на дивизионального директора OBI Наталью Коротченко.

Для покупки в первое время будут доступны стеллажи, комоды, полки для обуви и контейнеры для хранения, детская мебель и вешалки. В дальнейшем компания планирует продолжить сотрудничество с поставщиками шведской сети и расширить ассортимент. При этом названия товаров будут отличаться от тех, что были представлены в IKEA.

Как отметила Наталья Коротченко, представленные позиции будут максимально схожими, но не точно такими же, как в магазинах шведской сети из-за юридических аспектов.

Продукция будет представлена в 25 магазинах OBI в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Казани, Нижнем Новгороде, Рязани, Воронеже, Брянске, Екатеринбурге, Краснодаре, Саратове, Волгограде и Волжском. На сайте купить товары от поставщиков IKEA можно будет с опцией «доставки до двери».

Анастасия Донскова

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