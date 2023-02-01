Главные новости к утру 1 февраля

С 1 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и Евросоюза. Согласно указу, запрещается продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента.

За год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тыс. до 2,9 тыс., а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тыс. Подробнее об этом.

Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По их данным, в этот пакет войдут ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км (сейчас на Украину поставляются ракеты дальностью 70 км).

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что добыча нефти в 2023 году в России сократится на на 1 млн б/с.

«Роснефть» просит продлить сроки господдержки нефтегазохимических проектов. Сейчас новые перерабатывающие проекты могут получить обратный акциз на сырье только в случае ввода объекта до конца 2027 года. «Роснефть» предлагает продлить срок до конца 2029 года.

Руководителям и бухгалтерам теплоснабжающей компании в Иркутской области предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму в 79 млн руб. Руководитель и гендиректор компании продавали жителям одного из поселков одну тонну угля по 8,5 тыс. руб. вместо фактической цены в 6,5 тыс. руб. за тонну. По местам проживания фигурантов дела и в офисах компании в общей сложности провели 16 обысков.

«Яндекс» опроверг сообщения о прослушке пользователей «Алисы». В компании заявили, что микрофон включается без упоминания «Алисы» только в бета-версии, тестируемой сотрудниками.

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