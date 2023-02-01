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Коммерсантъ FM
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Руководство теплоснабжающей компании Иркутска обвиняется в мошенничестве в размере 79 млн руб.

Руководителям и бухгалтерам теплоснабжающей компании в Иркутской области предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму в 79 млн руб. По данным следствия, руководство совершило мошенничество при получении субсидий из областного бюджета, а также при предоставлении фиктивных документов в налоговые органы. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Название компании не приводится.

Руководство компании занималось поставкой угля в Мамско-Чуйский район Иркутской области. Руководитель и генеральный директор теплоэнергетической компании заключили договор о поставке угля в поселок Мама на 2020-2021 год. Жителям этого поселка компания продавала одну тонну угля по 8,5 тыс. руб. за тонну вместо фактической цены в 6,5 тыс. руб. за тонну.

Для увеличения затрат на предоставление услуг отопления и водоснабжения компания использовала аффилированную организацию как поставщика. Эта же подставная организация использовалась для получения субсидий на выпадающие доходы.

В результате руководство компании похитило из областного бюджета 42 млн руб. Еще 37 млн руб. было украдено в виде незаконного возмещения НДС с помощью фиктивных документов. Кроме того, руководители компании пытались незаконно возместить еще 11 млн руб. из бюджета.

По местам проживания фигурантов дела и в офисах компании в общей сложности провели 16 обысков. Обвиняемых поместили под домашний арест. «Предъявлено обвинение руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (4 эпизода), статьей 30 и статьей 159 УК РФ (2 эпизода)»,— говорится в сообщении регионального следственного управления (цитата по «РИА Новости»).

Анастасия Ларина

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