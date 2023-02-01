«Яндекс» опроверг сообщения о прослушке пользователей «Алисы»

Компания «Яндекс» никогда не прослушивала пользователей «умных» колонок «Алиса», сообщили РБК в пресс-службе. В «Яндексе» заявили, что микрофон включается без упоминания «Алисы» только в бета-версии, тестируемую сотрудниками компании.

«Наш приоритет — удобство пользователей, поэтому мы используем бету для проверки продуктовых гипотез. Данный алгоритм работает только в бете, и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей»,— пояснили в компании.

25 января исходный код компании «Яндекс» попал в открытый доступ в результате утечки. В ходе расследования утечки компания выявила серьезные нарушения внутренней политики. В компании заверили, что содержимое кода отличается от того, что используется на данный момент, поэтому утечка не должна угрожать безопасности клиентов.

31 января издание Readovka сообщило, что, согласно опубликованным фрагментам кода, «умные» колонки «Яндекса» могли прослушивать пользователей. После расследования утечки компания заявила о возвращении к принципам «техноэтики».

Подробнее об утечке — в материале «Ъ FM» «Код “Яндекса” слился в сеть».

Анастасия Ларина