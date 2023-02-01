Главные анонсы 1 февраля

Совете федерации соберется на 538-е пленарное заседание.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Будет объявлено о размере базовой процентной ставки на ближайшее время.

Басманный суд Москвы огласит заочный приговор журналисту Александру Невзорову (признан иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ.

Тверской суд Москвы рассмотрит дело о привлечении к административной ответственности бывшего российского футболиста, блогера Евгения Савина, обвиняемого в размещении в декабре 2022 года на YouTube видеообращения, направленного на негативное отношение к специальной военной операции на Украине.

Райффайзенбанк с 1 февраля прекратит подключать новых клиентов к индивидуальному зарплатному обслуживанию. Также кредитная организация перестанет принимать доллары и евро в своих банкоматах.

Президент США Джо Байден встретится со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти. Запланировано обсуждение вопроса о повышении потолка государственного долга.

В США завершится суд присяжных в рамках разбирательства по иску инвесторов Tesla о мошенничестве миллиардера Илона Маска с ценными бумагами из-за его сообщений в Twitter о намерении сделать производителя электромобилей непубличной компанией.

Международная федерация журналистов объявит о своей позиции по вопросу Союза журналистов России.

В Брюсселе откроется пленарное заседание Европарламента.

Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам «Платон» с 1 февраля вырастет на 30 коп., до 2,84 руб./км.

В Москве состоится пилотный запуск гибких учебных планов для учеников 11-х классов.

1 и 2 февраля в Волгоградской области объявлены дополнительные выходные дни в честь празднования 80-летия Сталинградской победы.

С 1 по 11 февраля в Марокко пройдет чемпионат мира по футболу среди клубов.