Годовые результаты General Motors оказались выше прогнозов

Сегодня американский автоконцерн General Motors (GM) отчитался о результатах своей деятельности за четвертый квартал и весь 2022 год. Компания сообщила, что в четвертом квартале общая выручка составила $43,1 млрд, что на 28,4% больше, чем за тот же период 2021-го. Чистая прибыль выросла на 14,8%, до $2 млрд. Годовая выручка GM составила $156,7 млрд, что на 23,4% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль — $9,9 млрд, что на 0,8% меньше, чем в 2021-м.

Благодаря росту показателей во второй половине года и существенному улучшению ситуации с логистикой поставок компонентов, от которой компания страдала последнее время, GM удалось превзойти прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitiv. Они ожидали от компании квартальной выручки в $40,6 млрд, тогда как компания получила $43,1 млрд, а выручку в пересчете на акцию прогнозировали $1,69, тогда как у GM этот показатель оказался на уровне $2,12.

После публикации квартальной и годовой отчетности котировки GM подскочили на 10%. Инвесторы с оптимизмом отреагировали на преодоление проблем логистики, а также на позитивный прогноз компании по 2023 году с ожидаемой прибылью в диапазоне $8,7–10,1 млрд. Ряд экспертов также оценили сообщение GM о вхождении в проект по освоению крупнейшего в США месторождения лития Thacker Pass (штат Невада). Для этого автоконцерн инвестировал $650 млн в капитал компании Lithium Americas, которой принадлежат права на разработку этого месторождения. Таким образом GM получит прямой доступ к сырью для производства батарей для электромобилей. В 2022 году продажи электромобилей в США выросли на 3,2%, а общие автопродажи сократились на 8%.

Евгений Хвостик