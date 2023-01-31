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Коммерсантъ FM
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Банк России предупредил о смещении рисков в сторону проинфляционных

Денежно-кредитная политика Центробанка будет направлена на возврат к уровню инфляции в 4% в 2024 году. Однако ЦБ видит рост проинфляционных факторов со стороны рынка труда, бюджета и платежного баланса.

«Возможная активизация потребительской активности на фоне растущих ликвидных сбережений домохозяйств и увеличения доходов темпами, опережающими темпы экономического роста, а также ослабление рубля несут проинфляционные риски»,— говорится в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды» (pdf).

Также ЦБ отмечает предпосылки к сохранению осторожного потребительского поведения из-за высокой неопределенности и повышенных геополитических рисков.

В июне 2022 года в Банке России сообщали о снижении проинфляционных рисков. 10 февраля состоится заседание совета директоров ЦБ, в ходе которого будет обсуждаться уровень ключевой ставки.

Андрей Сапожников

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