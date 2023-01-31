Банкротство в 2023 году

В жизни случается разное: кризис, потеря работы или бизнеса. Отсюда — невозможность оплачивать счета или выполнять обязательства по кредитам. Бывает, что лучший выход из ситуации — процедура банкротства. Для физлиц в России такая возможность появилась несколько лет назад. Управляющий партнер Федеральной юридической компании “ФЦБ” рассказывает, как и для кого эта процедура работает и с чего нужно начать.

Банкротство — это законное списание долгов через суд, если взыскать их невозможно. Процедура банкротства физических лиц и ИП в России регулируется специальным законом (ФЗ №127 “О несостоятельности (банкротстве)”), а начать процедуру банкротства может как сам человек, так и кредиторы или ФНС.

Действие закона о банкротстве распространяется на все долги, которые есть у гражданина: кредиты, налоги, коммунальные платежи и т. д., кроме задолженности по алиментам и возмещения ущерба, нанесенного жизни и здоровью другого человека.

Когда можно объявить себя банкротом?

Процедуру банкротства можно пройти, если доход не позволяет в срок платить по кредитам и в ближайшее время финансовое положение не изменится.

при сумме такого долга более 500 000 рублей физическое лицо обязано объявить себя банкротом;

при сумме долга менее 500 000 рублей — решение может быть принято добровольно.

С чего начать процедуру банкротства физическому лицу?

В 2023 году процедуру банкротства граждане могут пройти двумя способами:

судебная процедура через арбитражный суд;

внесудебная бесплатная процедура банкротства через МФЦ.

При внесудебной процедуре банкротства через МФЦ можно обойтись без финансового управляющего. Пройти такую процедуру разрешается, если:

сумма долга от 50 000 до 500 000 рублей; окончено исполнительное производство и есть подтверждение от судебного пристава, что имущества недостаточно для покрытия долга; нет других действующих исполнительных производств; не открыто дело о банкротстве в арбитражном суде.

Процедура внесудебного банкротства длится шесть месяцев. Специалист МФЦ проверяет соблюдение условий «упрощёнки». Если всё соответствует правилам, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве делается соответствующая запись. Это даёт право кредиторам проверить, какое имущество есть у должника. Через полгода долги списывают, но, если окажется, что должник что-то скрыл, кредиторы могут оспорить внесудебное банкротство должника через арбитражный суд.

При обращении в суд процесс может длиться от 15 дней до трёх месяцев. Если суд признаёт заявление обоснованным, кредиторы прекращают начисление пеней должнику, и дело переходит в ведение финансового управляющего. Далее есть три варианта развития событий:

реструктуризация долга;

реализация имущества;

мировое соглашение.

Процедура банкротства – это законный способ избавиться от долгового груза и обрести финансовую независимость. Федеральная юридическая компания “ФЦБ” оказывает профессиональное юридическое сопровождение в процедурах внесудебного и судебного банкротства.

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