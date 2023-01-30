Минюст РФ признал Рафиса Кашапова иностранным агентом

Один из лидеров татарского национального движения Рафис Кашапов внесен в реестр иностранных агентов. Решение принял Минюст РФ.

Рафис Кашапов ранее возглавлял отделение Татарского общественного центра в Набережных Челнах, в 2017 году оно было признано экстремистским и запрещено в России. Суд признал, что организация пропагандировало нарушение территориальной целостности России.

Сам господин Кашапов в 2009 году получил полтора года условно по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, в 2015 году — три года лишения свободы за призывы к сепаратизму (выступал против присоединения Крыма к России). Отбыв срок, он эмигрировал на Украину, а после перебрался в Великобританию, где попросил политическое убежище.

В начале 2022 горда зарегистрированное в Киеве движение представителей народов Поволжья «Свободный Идель-Урал», возглавляемое Рафисом Кашаповым, было включено в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"