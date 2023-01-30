В «Швейцарии» поищут недостатки

В арбитражном суде продолжается разбирательство Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС, муниципальный заказчик) с АО «Группа компаний ЕКС» — генподрядчиком по благоустройству парка «Швейцария» стоимостью 3,7 млрд руб. к 800-летию Нижнего Новгорода. С осени прошлого года заказчик и подрядчик так и не согласовали позицию о конкретных недостатках: в ГК ЕКС настаивают, что им не предъявляли акты о выявленных дефектах. Поэтому суд предложил сторонам совместно обследовать парк и готовиться к судебной экспертизе. Формально контракт по благоустройству парка еще не закрыт. Подрядная организация погасила свыше 40 млн руб. ущерба по ранее возбужденному уголовному делу о мошенничестве. Поэтому обвиняемого в причастности к преступлению заместителя директора ГК ЕКС Романа Асабина, признавшего свою вину, перевели из СИЗО под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Романа Асабина, руководившего проектом благоустройства парка, освободили после погашения ущерба

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Романа Асабина, руководившего проектом благоустройства парка, освободили после погашения ущерба

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский арбитражный суд продолжил рассмотрение иска ГлавУКСа Нижнего Новгорода к ГК ЕКС, благоустроившему городской парк «Швейцария» за 3,7 млрд руб. Это был крупнейший проект к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Теперь муниципальный заказчик требует, чтобы генподрядчик в рамках гарантийных обязательств устранил дефекты и недоделки, выявленные администрацией парка в ходе его эксплуатации. Представитель ГлавУКСа в суде также пояснил, что компания до сих пор не сдала часть исполнительской документации по госконтракту и в суд стройзаказчик Нижнего Новгорода обратился потому, что диалога с ГК ЕКС не получилось. От компании также требуют ее предоставить.

Выступающий от имени ГК ЕКС Дмитрий Масленников сообщил, что из иска им по-прежнему неясно, какие именно работы заказчик считает некачественно выполненными.

Акты выявленных недостатков с участием подрядчика не составлялись, поэтому истцом не доказано наличие каких-либо дефектов, отметил юрист подрядчика.

«Мы не согласны с теми работами, которые от нас требует выполнить ГлавУКС, так как нет ни одного акта. После того как истец представит нам акты о выявленных недостатках, укажет, какие именно работы были сделаны некорректно, мы будем готовы их рассмотреть. Мы ни в коем случае не отказываемся от выполнения гарантийных обязательств, только нам их нужно правильно представить в соответствии с условиями контракта», — пояснил представитель ответчика.

Юристы управляющей компании парка и администрации Нижнего Новгорода поддержали иск муниципального заказчика, но также не смогли ответить на вопрос, какие именно технические недостатки в «Швейцарии» необходимо устранить. Поэтому судья Сергей Щукин предложил ГлавУКСу уточнить исковые требования и «построчно указать позиции» тех дефектов, которые, по мнению истца, необходимо исправить в рамках гарантийного ремонта.

Также заказчику, генподрядчику и сотрудникам администрации суд рекомендовал совместно обследовать парк и по результатам осмотра благоустройства составить акт о конкретных недостатках. «Также прошу стороны рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы», — предложил судья и перенес судебные слушания на март.

Собеседник в администрации Нижнего Новгорода отметил, что, не получив исполнительную документацию по проекту, они не могут юридически завершить контракт по благоустройству парка — итоговый акт приемки пока так и не был подписан. В мэрии также заметили, что основное разбирательство с подрядчиком ГК ЕК инициировали силовики, но без части сметной и исполнительской документации расследование затруднено.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в Главном управлении МВД по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как полагает следствие, при укладке на территории парка покрытия из резиновой крошки за счет уменьшения его толщины строителями было похищено 41,5 млн руб.

По этому уголовному делу в ноябре 2022 года были арестованы двое сотрудников подрядной организации и бывший и. о. директора муниципального заказчика Сергей Куклаев — следствие предполагает, что он оплатил по актам часть невыполненных работ. Однако в январе одного из арестантов, заместителя директора ГК ЕКС Романа Асабина, Нижегородский райсуд освободил — обвиняемый был переведен из СИЗО под домашний арест и дожидается итогов расследования в съемной квартире. Как выяснил «Ъ-Приволжье», меру пресечения господину Асабину изменили во многом потому, что он признал вину, а его компания заплатила ГлавУКСу 41,5 млн руб., тем самым погасив всю сумму предполагаемого ущерба.

В администрации Нижнего Новгорода подтвердили, что генподрядчик «в качестве жеста доброй воли» компенсировал городу материальные требования по эпизоду с резиновой крошкой, но в ходе расследования могут быть выявлены и другие нарушения.

В ГК ЕКС ранее заявили, что их команда несет ответственность за реализуемые проекты пред Нижегородской областью, а компания оказывает полное содействие следствию, предоставляя ему всю необходимую информацию.

Роман Кряжев