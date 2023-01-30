В «Швейцарии» поищут недостатки

В арбитражном суде продолжается разбирательство Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС, муниципальный заказчик) с АО «Группа компаний ЕКС» — генподрядчиком по благоустройству парка «Швейцария» стоимостью 3,7 млрд руб. к 800-летию Нижнего Новгорода. С осени прошлого года заказчик и подрядчик так и не согласовали позицию о конкретных недостатках: в ГК ЕКС настаивают, что им не предъявляли акты о выявленных дефектах. Поэтому суд предложил сторонам совместно обследовать парк и готовиться к судебной экспертизе. Формально контракт по благоустройству парка еще не закрыт. Подрядная организация погасила свыше 40 млн руб. ущерба по ранее возбужденному уголовному делу о мошенничестве. Поэтому обвиняемого в причастности к преступлению заместителя директора ГК ЕКС Романа Асабина, признавшего свою вину, перевели из СИЗО под домашний арест.
Романа Асабина, руководившего проектом благоустройства парка, освободили после погашения ущерба
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Нижегородский арбитражный суд продолжил рассмотрение иска ГлавУКСа Нижнего Новгорода к ГК ЕКС, благоустроившему городской парк «Швейцария» за 3,7 млрд руб. Это был крупнейший проект к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Теперь муниципальный заказчик требует, чтобы генподрядчик в рамках гарантийных обязательств устранил дефекты и недоделки, выявленные администрацией парка в ходе его эксплуатации. Представитель ГлавУКСа в суде также пояснил, что компания до сих пор не сдала часть исполнительской документации по госконтракту и в суд стройзаказчик Нижнего Новгорода обратился потому, что диалога с ГК ЕКС не получилось. От компании также требуют ее предоставить.
Выступающий от имени ГК ЕКС Дмитрий Масленников сообщил, что из иска им по-прежнему неясно, какие именно работы заказчик считает некачественно выполненными.
Акты выявленных недостатков с участием подрядчика не составлялись, поэтому истцом не доказано наличие каких-либо дефектов, отметил юрист подрядчика.
«Мы не согласны с теми работами, которые от нас требует выполнить ГлавУКС, так как нет ни одного акта. После того как истец представит нам акты о выявленных недостатках, укажет, какие именно работы были сделаны некорректно, мы будем готовы их рассмотреть. Мы ни в коем случае не отказываемся от выполнения гарантийных обязательств, только нам их нужно правильно представить в соответствии с условиями контракта», — пояснил представитель ответчика.
Юристы управляющей компании парка и администрации Нижнего Новгорода поддержали иск муниципального заказчика, но также не смогли ответить на вопрос, какие именно технические недостатки в «Швейцарии» необходимо устранить. Поэтому судья Сергей Щукин предложил ГлавУКСу уточнить исковые требования и «построчно указать позиции» тех дефектов, которые, по мнению истца, необходимо исправить в рамках гарантийного ремонта.
Также заказчику, генподрядчику и сотрудникам администрации суд рекомендовал совместно обследовать парк и по результатам осмотра благоустройства составить акт о конкретных недостатках. «Также прошу стороны рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы», — предложил судья и перенес судебные слушания на март.
Собеседник в администрации Нижнего Новгорода отметил, что, не получив исполнительную документацию по проекту, они не могут юридически завершить контракт по благоустройству парка — итоговый акт приемки пока так и не был подписан. В мэрии также заметили, что основное разбирательство с подрядчиком ГК ЕК инициировали силовики, но без части сметной и исполнительской документации расследование затруднено.
Как сообщал «Ъ-Приволжье», в Главном управлении МВД по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как полагает следствие, при укладке на территории парка покрытия из резиновой крошки за счет уменьшения его толщины строителями было похищено 41,5 млн руб.
По этому уголовному делу в ноябре 2022 года были арестованы двое сотрудников подрядной организации и бывший и. о. директора муниципального заказчика Сергей Куклаев — следствие предполагает, что он оплатил по актам часть невыполненных работ. Однако в январе одного из арестантов, заместителя директора ГК ЕКС Романа Асабина, Нижегородский райсуд освободил — обвиняемый был переведен из СИЗО под домашний арест и дожидается итогов расследования в съемной квартире. Как выяснил «Ъ-Приволжье», меру пресечения господину Асабину изменили во многом потому, что он признал вину, а его компания заплатила ГлавУКСу 41,5 млн руб., тем самым погасив всю сумму предполагаемого ущерба.
В администрации Нижнего Новгорода подтвердили, что генподрядчик «в качестве жеста доброй воли» компенсировал городу материальные требования по эпизоду с резиновой крошкой, но в ходе расследования могут быть выявлены и другие нарушения.
В ГК ЕКС ранее заявили, что их команда несет ответственность за реализуемые проекты пред Нижегородской областью, а компания оказывает полное содействие следствию, предоставляя ему всю необходимую информацию.