МВД зафиксировало рост на 42% за год преступлений по статье о производстве наркотиков

В МВД России отчитались о выявлении в 2022 году на 42% больше преступлений, связанных с производством наркотиков, чем годом ранее. При этом количество выявленных преступлений, связанных с пересылкой наркотиков, выросло за год на 11%, со сбытом — на 7,6%.

В ведомстве также сообщили о снижении в России числа зафиксированных разбойных нападений (-10,5% за год), грабежей (-7,1%), и квартирных краж (-7,5%). Статистика киберпреступности в 2022 году оставалась «стабильной», считают в МВД.

«Зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% — фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% — криминальных деяний в сфере компьютерной информации»,— цитирует «Интерфакс» пресс-службу министерства.

Всего российские правоохранители раскрыли в прошлом году свыше миллиона преступлений, расследованием 80% которых занимались сотрудники МВД.

Как в августе узнал «Ъ», из-за последствий пандемии COVID-19 в России в 2021 году умерло вдвое больше наркопотребителей, чем в 2020-м (около 10 тыс. человек). По мнению экспертов, боевые действия на Украине и накопившиеся проблемы в антинаркотической политике только усугубят ситуацию.

Подробнее о проблемах российской антинаркотической политики — в материале «Ъ» «Пандемия передоза».

Андрей Сапожников