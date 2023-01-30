«Победа» запустила прямые рейсы из Москвы в Дубай и Бодрум

Дочерняя структура «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва—Дубай. Также авиалиния запустила продажу билетов на рейс Москва—Бодрум. Полеты по этому маршруту стартуют 3 июня 2023 года.

Первый полет Москва—Дубай был осуществлен 28 января. Его загрузка составила 97%. Рейсы по этому маршруту будут выполняться четыре раза в неделю, а с 20 февраля ежедневно из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум.

Рейсы Москва—Бодрум будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта Внуково. С 1 сентября они станут ежедневными.

«Победа» уже запустила рейсы из Москвы в Стамбул, Анталию, Аланию. В планах компании начать прямые полеты из Москвы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул. Кроме того, «Победа» летает в Белоруссию, Армению и ОАЭ.