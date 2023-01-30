В Петербурге в тестовом режиме запустят доставку беспилотниками

Санкт-Петербург станет полигоном для тестирования доставки грузов беспилотными авиационными системами (БАС) в условиях городской среды. Это будет первый эксперимент в России такого рода, пишут «Ведомости».

Согласно тексту постановления правительства РФ, попавшего в распоряжение издания, на территории города будет установлен особый правовой режим для дронов, он начнет действовать со II квартала текущего года и продлится до 2025-го. В рамках эксперимента будет разрешена перевозка беспилотниками грузов массой от 100 г до 10 кг.

В Минэкономразвития, выступившем автором проекта постановления, подчеркнули, что документ находится в стадии проекта и сейсас ожидается его согласование с Минтрансом, правительством Санкт-Петербурга, Росавиацией, ФСБ, Ространснадзором, Минпромторгом и АНО «Цифровая экономика».

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