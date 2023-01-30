В Ярославле суд приостановил работу базы поставщика школьного питания

Деятельность производственной базы поставщика детского питания ООО «Гамма» в Ярославле приостановили на 10 дней. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

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Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» из-за некачественного школьного питания в Ярославле возбуждено уголовное дело. Нарушения выявлены в производственном цехе поставщика питания. Деятельность самой производственной базы приостановлена. Как рассказали «Ъ-Ярославль» в пресс-службе Ярославского областного суда, иск прокуратуры в отношении ООО «Гамма» рассмотрен 24 января. Вынесено решение о приостановке деятельности на срок 10 дней. Вердикт сторонами не оспаривался.

ООО «Гамма» вышло на рынок детского питания в Ярославле в январе 2023 года. Как поясняли в мэрии, с фирмой заключены прямые договоры на январь на обслуживание 20 школ города.

Андрей Иванов