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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 92 года адвокату Генриху Падве

Генрих Падва

Генрих Падва

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Генрих Падва

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет адвокат Александр Гофштейн:

— «В мой жестокий век восславил я Свободу / И милость к падшим призывал». Перечитываешь и убеждаешься — эти строки не только о поэте, но и об адвокате — о Вас, дорогой Генрих Павлович! В разные, порой очень грозные времена Вы — победитель в поединке с государством, в битве за человека… Блистательный ум и острый язык — Ваше сокрушительное оружие. И несгибаемая верность жизненному кредо — не изменять самому себе! Мой великодушный учитель и верный друг! Коллеги, гордящиеся принадлежностью к одному с Вами цеху, спасенные подзащитные, многие и многие соотечественники, не подозревающие даже, какие из их важнейших человеческих прав сохранены Вами,— это не итоги, а результаты Вашего благородного труда. Здоровья Вам и многих плодотворных лет!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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