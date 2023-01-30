Зеленский заявил об «очень жесткой ситуации» в Донбассе и на южных направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на заседании ставки верховного главнокомандующего ситуацию в Донбассе и на южных направлениях. По его словам, по Бахмутскому (Артемовскому), Угледарскому и другим донецким направлениям идут «постоянные российские штурмы».

«Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на сайте президента. По его мнению, Украине нужно ускорить события и поставки оружия от союзников.

Президент Украины неоднократно с осени 2022 года заявлял о тяжелой ситуации по бахмутскому направлению.

Россия ввела войска на Украину 24 февраля 2022 года. В ходе военной операции РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Леонид Уварчев