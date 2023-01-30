«Золотому парашюту» не дали приземлиться

Как стало известно “Ъ”, в Ярославле полиция расследует уголовное дело о попытке хищения 50 млн руб. у ООО «ЯШЗ Авиа», крупнейшего российского разработчика и производителя авиационных шин для самолетов и вертолетов. По версии следствия, похитить средства предприятия планировалось под видом выплаты «золотого парашюта» по фиктивному трудовому договору. Обвинение предъявлено бывшему заместителю управляющего директора «ЯШЗ Авиа» Кириллу Васильеву и его жене Жанете Стумбрайте, которой, по материалам дела, и предназначался «парашют». Гражданский суд тем временем отклонил иск госпожи Стумбрайте о возмещении хотя бы не выплаченной ей зарплаты, указав в решении на отсутствие доказательств существования ее трудовых отношений с заводом.

Обвинение бывшему заместителю управляющего директора ярославского «ЯШЗ Авиа» и его жене, по данным “Ъ”, было предъявлено в конце прошлого года. Действия супругов были квалифицированы следствием как покушение на мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Причем Кириллу Васильеву обвинение предъявили заочно: проживающий в ТиНАО экс-управленец, по данным следствия, скрылся и объявлен в розыск.

По версии следствия, а дело ведет Ленинский ОМВД Ярославля, супруги пытались похитить у «ЯШЗ Авиа» 50 млн руб. под видом выплаты Жанет Стумбрайте «золотого парашюта». События, которые описываются в деле, происходили в 2020–2021 годах. Отметим, что предприятие, признанное потерпевшей стороной, является крупнейшим российским разработчиком и производителем авиационных шин, в том числе для военных самолетов, вертолетов и наземной спецтехники для нужд Минобороны, ФСБ и Росгвардии.

По данным следствия, в начале 2020 года господин Васильев спланировал аферу, основываясь на знании особенностей документооборота предприятия и наличии на его счетах крупных денежных сумм. Еще одним важным фактором оказались доверительные отношения господина Васильева с тогдашним главой предприятия Борисом Шалагиным. Тот, как следует из материалов дела, воспринимал господина Васильева как представителя собственника завода и, в частности, советовался с ним по кадровым вопросам.

Сначала, по данным следствия, по указанию господина Васильева был изготовлен фиктивный трудовой договор между «ЯШЗ Авиа» и госпожой Стумбрайте. Согласно ему, женщина назначалась на должность заместителя управляющего директора по общим вопросам. При этом один из пунктов соглашения предусматривал, что в случае увольнения нового сотрудника в течение десяти лет по инициативе работодателя предприятие будет обязано выплатить ему отступные в сумме 50 млн руб. При этом, отмечается в материалах дела, указанной в договоре должности не было в штатном расписании завода, а условия расторжения до этого не встречались в контрактах сотрудников. При этом Жанета Стумбрайте, получившая в свое время, по данным “Ъ”, специальность портнихи верхней женской одежды, высшего образования не имела и с 1998 года нигде не работала.

Как бы то ни было, женщина контракт подписала, причем супруги, говорится в деле, «достоверно знали», что должностные обязанности, изложенные в договоре, ею исполняться не будут. После этого для придания договору «юридически значимой силы» господин Васильев принес его на подпись управляющему директору Борису Шалагину. И тот, «введенный в заблуждение» своим подчиненным, подписал контракт и приказ о назначении Жанеты Стумбрайте. На следующий день женщине заплатили аванс — 50 тыс. руб.

Однако затем в руководстве предприятия произошли изменения, господин Васильев покинул завод, после чего его супруге перестали платить зарплату. 1 декабря 2020 она потребовала от ООО погасить задолженность в сумме 300 тыс. руб., а также проценты за ее задержку. Не получив денег, «действуя согласованно» со своим мужем, женщина обратилась в марте 2021 года с заявлением в трудовую инспекцию, а также подала иск в Троицкий райсуд Москвы. В суд она представила контракт, где говорилось о «золотом парашюте», видимо рассчитывая в случае выигрыша потребовать затем и многомиллионные отступные. Однако в июле 2021 года ей было отказано, причем суд в решении указал, что истица не представила доказательств, «достоверно подтверждающих» наличие трудовых отношений между ней и «ЯШЗ Авиа». А в ходе расследования выяснилось, что с заявлением о приеме на работу Жанета Стумбрайте на завод не обращалась, из-за чего соответствующая запись в ее трудовой книжке отсутствует. Кстати, и сама она позже подтвердила, что на ЯШЗ она никогда не работала. В итоге следствие пришло к выводу, что действия, направленные на хищение 50 млн руб., не были доведены до конца по независящим от обвиняемых обстоятельствам. При этом сами супруги вину в покушении на хищение не признают.

Не исключено, что в деле может появиться и второй эпизод. Как выяснилось, Кирилл Васильев 14 мая 2020 года заключил трудовой договор с фирмой, входящей в группу «ЯШЗ Авиа», в котором также фигурирует пункт о выплате «золотого парашюта» в сумме 50 млн руб. С ним бывший топ-менеджер обратился в Зюзинский суд Москвы, но тот в иске отказал. По данному факту проводится доследственная проверка.

Представители потерпевшей стороны посетовали “Ъ” на затягивание расследования. По их словам, за полтора года следователи «полностью восстановили картину преступления, собрали все необходимые доказательства», однако об ознакомлении с материалами дела и его дальнейшем направлении в суд «речи не идет». Тем временем обвиняемые, по словам представителей потерпевшей стороны, «начинают давить на свидетелей, требуя изменения показаний». В частности, на это пожаловался Борис Шалагин. В связи с волокитой жалобы направлены в прокуратуру и вышестоящие следственные органы.

Владислав Трифонов