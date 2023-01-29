Умерла одна из основательниц «Новой газеты» Елена Дьякова

Литературный и театральный критик, одна из основательниц «Новой газеты» Елена Дьякова умерла на 61-м году жизни в Москве после продолжительной болезни.

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Фото: Страница Елены Дьяковой в соцсети Елена Дьякова

Фото: Страница Елены Дьяковой в соцсети

«Умерла Елена Дьякова. Блистательный театральный критик, товарищ по "Новой газете". Было ощущение ее случайного попадания в наше взрывоопасное время, она принадлежала прекрасному ненадежному серебряному прошлому»,— написала у себя в соцсетях кинокритик, сценарист Лариса Малюкова.

За несколько месяцев до смерти Елена Дьякова закончила писать книгу об истории своей семьи. Книга еще не опубликована.

Елена Дьякова родилась 8 февраля 1962 года в Киеве. В 1984 году окончила факультет журналистики МГУ, в 1990-м — аспирантуру Института мировой литературы РАН. В 1990-2000 годах — старший научный сотрудник отдела русской литературы конца XIX — начала XX века.

В 1993 году Елена Дьякова была одной из тех, кто основал «Новую газету». В «Новой» она была обозревателем и руководителем отдела культуры. Член Ассоциации театральных критиков, Союза журналистов России, Международной федерации журналистов, Союза писателей Москвы.

Олеся Павленко