Образование для поколения «альфа»

Программы высшего образования как государственных, так и негосударственных петербургских вузов традиционно пользуются высокой популярностью среди абитуриентов. Эксперты заверяют: в образовательном процессе все больше используются цифровые ресурсы, а в учебные заведения приходят студенты поколения «альфа», стремящиеся к саморазвитию и активно вовлекающиеся в университетскую среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одной из тенденций является повышение активности студентов в образовательном процессе, в исследовательской деятельности, в образовательных и социальных проектах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Одной из тенденций является повышение активности студентов в образовательном процессе, в исследовательской деятельности, в образовательных и социальных проектах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Санкт-Петербург продолжает притягивать к себе наиболее одаренных и талантливых абитуриентов со всей страны, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, утверждают собеседники издания. «Так, в некоторых петербургских вузах количество иногородних уже несколько лет удерживается в следующем соотношении: 70% иногородних и только 30% из города и области»,— приводит данные Алексей Итин, ответственный секретарь приемной комиссии ITМО.

По его словам, все больший интерес школьники проявляют к образовательным программам, связанным с различными областями IT. «Например, есть интерес к искусственному интеллекту, междисциплинарным исследованиям, общественному здоровью»,— продолжает господин Итин. Александр Ходачек, президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, видит продолжающийся спрос со стороны абитуриентов на экономические, филологические, юридические и технические специальности, а также направления, где присутствуют элементы цифровой экономики. «Стоит отметить повышенный интерес абитуриентов к образовательным программам с двумя профилями, например, "Биологическое/Экологическое образование", "Географическое образование/Образование в области иностранного языка"»,— говорят в РГПУ им. Герцена. По словам Елены Юрковой, секретаря приемной комиссии РГПУ им. Герцена, внимание абитуриентов также привлекают программы, связанные с изучением иностранных языков, которые представлены уже в большем количестве вузов Петербурга, но имеющих в основном техническую или экономическую направленность. С учетом «поворота страны на Восток» собеседники издания также указывают на интерес будущих студентов к востоковедению и специальностям, связанным с ним: восточные языки, регионоведение.

Эксперты отмечают, что сейчас выпускники бакалавриата ориентированы на продолжение обучения в магистратуре не только по тому же направлению, но и по смежным специальностям. Например, сочетают юридическое и историческое образование, психологию и управление/связи с общественностью.

Представители вузов напоминают, что ежегодно повышаются проходные баллы, увеличивается количество целевых мест, выделяемых Министерством образования и науки. По словам господина Ходачека, приобретают все большую значимость дополнительные достижения, которые могут представить абитуриенты, иными словами, своеобразное портфолио: победы в олимпиадах, спортивных соревнованиях.

Кроме того, собеседники издания заостряют внимание и на увеличении числа поступающих на места по договорам об образовании. Александр Ходачек замечает, что если стоимость платных программ и увеличивается, то незначительно. «Многие сегодня рассматривают образование как вклад, так называемые "отложенные инвестиции". Кроме того, сейчас в качестве дополнительных инструментов оплаты обучения рассматриваются различные формы поддержки в виде грантов, выделяющихся крупными компаниями, а также образовательные кредиты»,— указывает он.

При этом у частных вузов был и остается очень незначительный процент обучающихся по отношению к государственным университетам, добавляет господин Итин. «К тому же подобных учреждений крайне мало. При таком соотношении какие-то существенные изменения их роли в петербургском образовании вряд ли возможны»,— считает он.

Что касается самого учебного процесса, то, по мнению экспертов, сейчас имеет место нарастание использования цифровых и сетевых ресурсов в образовательном процессе. «Понятно, что обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, стимулировали переход на системное и масштабное использование информационно-образовательной среды: это позволило и преподавателям, и студентам понять преимущества использования ИОС — она помогает в навигации по внеуниверситетским образовательным ресурсам. То есть, с одной стороны, расширяет образовательные горизонты, а с другой стороны, помогает персонификации обучения, поскольку при общей навигации студент может углубляться в сфере своих образовательных интересов»,— рассуждает Елена Пискунова директор Научно-исследовательского института непрерывного педагогического образования РГПУ им. Герцена. При этом сама информационно-образовательная среда обогащается новыми опциями, становится более удобной для использования, более дружелюбной для пользователей.

Представители вузов также фиксируют повышение интереса к онлайн-рынку образования, в частности, у людей в возрасте от 25 до 44 лет, которые хотят получить второе высшее или дополнительное образование в университетах. «Опыт дистанционного осуществления многих видов деятельности во время пандемии во многом изменил представления людей об образовательных траекториях»,— говорят в РГПУ им. Герцена.

Другой тенденцией является повышение активности студентов в образовательном процессе, в исследовательской деятельности, в образовательных и социальных проектах. «Возможно, в университет приходит новое поколение студентов с характеристиками поколения "альфа", они ориентированы на саморазвитие, понимают, что университетская среда создает много возможностей для этого, и активно пользуются этими возможностями. Они активны на занятиях, они активны в сообществах и создают их сами. Они хотят профессионально развиваться, поэтому активно участвуют в профессиональных студенческих событиях и конкурсах, с радостью погружаются в реальные проекты в образовательных организациях во время практик»,— заключает госпожа Пискунова.

Марина Ковалева