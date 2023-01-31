В тени от дыма

Усиление контроля и совершенствование законодательства фактически позволили остановить рост теневого табачного рынка в России. При этом в ряде регионов Северо-Запада, куда поступает контрафакт из Евразийского экономического союза, доля нелегальной продукции до сих пор находится на гораздо более высоком уровне, чем в целом по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпадающие доходы федерального бюджета от нелегальной торговли табаком в 2022 году составят 113 млрд рублей в виде акцизов и НДС

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выпадающие доходы федерального бюджета от нелегальной торговли табаком в 2022 году составят 113 млрд рублей в виде акцизов и НДС

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Переломить ситуацию позволят гармонизация акцизов с соседними странами, расширение полномочий профильных органов, дальнейшее усиление надзорной деятельности и межведомственное взаимодействие, считают участники онлайн-конференции «Нелегальный оборот табачной продукции: Новгородская, Псковская, Мурманская области».

В 2022 году темпы роста теневого табачного рынка России замедлились, а его объем во втором квартале вырос только на 0,6%. Однако масштаб этой проблемы по-прежнему остается серьезным. По итогам второго квартала прошлого года каждая двенадцатая пачка сигарет в стране была нелегальной, следует из данных Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). В Северо-Западном регионе ситуация выглядит еще более критичной. В Новгородской области доля нелегальной продукции за аналогичный период составила 43,6%, в Псковской области — 24,6%, в Санкт-Петербурге — 18,8%. Более выигрышно на этом фоне выглядят Мурманская область, Карелия и Коми, где на контрафакт приходится лишь 3,8; 1,2 и 0,2%.

Выпадающие доходы федерального бюджета от нелегальной торговли табаком в 2022 году составят 113 млрд рублей в виде акцизов и НДС, подсчитал менеджер по работе с органами государственной власти компании «JTI Россия» Роман Трошкин. Дорого обходится контрафакт и регионам. По оценке первого заместителя ННЦК Байсолта Хамзатова, бюджет Новгородской области только по итогам первого полугодия недосчитался 993,7 млн рублей, Псковской области — 545,3 млн рублей, Мурманской области — 155,2 млн рублей. Кроме того, страдает легальная розница, которая ежегодно теряет не менее 10 млрд рублей из-за недобросовестной ценовой конкуренции, указывает господин Трошкин.

Табак без границ

На сохранение доли теневой продукции на прежнем уровне в 2022 году повлияло существенное снижение количества контрольных мероприятий, возбужденных дел об административных правонарушениях в связи с мораторием на проверки, отмечает заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский. Среди других факторов он выделил значительный рост присутствия на рынке неконтролируемой никотинсодержащей продукции и незавершенность реформы в сфере регулирования отрасли.

Проведенную в предыдущие годы работу во многом перечеркнуло увеличение ставки акциза на сигареты, которая единовременно выросла на 20%, добавляет руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей группы компаний «БАТ Россия» Игорь Черкасский. В результате их стоимость увеличилась на 25% году к году, констатирует он.

Другой негативный фактор — поставки нелегальной продукции из стран ЕАЭС, где акцизы в несколько раз ниже. «Пользуясь открытостью границ, недобросовестный бизнес незаконно ввозит в Россию немаркированные сигареты без уплаты акциза и здесь же их реализует»,— описывает проблему чиновник. Страны ЕАЭС являются основным источником нелегальной продукции, подчеркивает господин Хамзатов. Прежде всего речь идет о продукции белорусского происхождения, на которую приходится 92% незаконно ввезенных в страну сигарет из этого региона, рассказал эксперт. Минимальные цены на сигареты в Белоруссии составляют 30 рублей за пачку, тогда как в России этот показатель достигает 112 рублей, говорит господин Трошкин.

Существенная разница в ставках акцизов между странами ЕАЭС также создает предпосылки для контрабанды никотинсодержащей продукции (табачные стики для систем нагревания табака, электронные системы доставки никотина, одноразовые электронные сигареты), замечает управляющий по корпоративным вопросам региона «Север» аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Елена Киянова. «Большая часть этой продукции либо поступает в страну нелегально, либо декларируется как электронные изделия, которые не подлежат акцизному налогообложению, что приводит к миллиардным потерям бюджета»,— сетует она. В частности, наблюдаются перетоки в Россию табачных стиков, предназначенных для продажи в Казахстане и Армении, которые ввозятся без уплаты акцизов, уточнила госпожа Киянова.

Сейчас 80–85% никотинсодержащей продукции является нелегальной, отмечает директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский. «Отдельное беспокойство вызывает объем рынка никотинсодержащих жидкостей, который оценивается экспертами в 1 трлн мл. Зачастую пользователи самостоятельно приобретают компоненты для производства жидкостей и изменяют концентрацию никотина в домашних условиях, что, естественно, не позволяет говорить о безопасности такого продукта»,— указывает госпожа Киянова.

Пресечение и обеление

Изменить ситуацию на табачном рынке позволит усиление работы контрольно-надзорных органов, рассчитывает господин Заславский. Для этого Минфин подготовил законопроекты об отдельном регулировании отрасли, где, в том числе, определяется единый орган власти в сфере контроля за оборотом табака, напоминает чиновник.

Важно, чтобы правоохранительные и контрольные органы и далее наращивали активность по выявлению незаконных производств, крупных дистрибуторов нелегальной продукции и пресекали ее продажу в рознице, перечисляет госпожа Киянова. Работе правоохранителей по обелению рынка может помочь отмена моратория на плановые проверки подакцизной продукции, продолжает господин Трошкин.

В дополнение к этому назрела необходимость расширения полномочий контролирующих органов. Исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская считает необходимым упростить правила контрольной закупки для Роспотребнадзора. По ее словам, у ведомства уже было право их проведения без согласования с прокуратурой, но затем ситуация изменилась. Позиция прокуратуры в отношении внеплановых проверок отличается в зависимости от региона, подтверждает глава Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова. «Все равно они в определенной степени защищают бизнес, поскольку непосредственной угрозы причинения тяжкого вреда здоровью нет»,— заключает она.

Доцент кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС Анастасия Гетман предложила позволить Федеральной таможенной службе работать по статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). «Это основная статья в Уголовном кодексе, связанная с нарушениями интеллектуальной собственности, данные по которой сейчас передаются под подведомственности в органы внутренних дел»,— комментирует эксперт.

Владислав Заславский считает целесообразным наделить регионы полномочиями по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в рамках Кодекса об административных правонарушениях по аналогии с алкогольным рынком. Если одновременно с этим произойдет перераспределение части доходов от акцизов на табак в бюджеты субъектов, то это стимулирует региональные власти противодействовать нелегальной торговле, убежден чиновник. «Эта мера будет эффективна, если поступление денег в бюджет будет напрямую зависеть от результативности действий субъектов»,— надеется он.

Упростить работу профильным органам в регионах может цифровая маркировка, утверждает господин Хамзатов. «В этом случае правоохранителям не нужно иметь особых навыков и ориентироваться в том, какие признаки отличают легальный товар от нелегального. Достаточно просто навести смартфон на товар»,— описывает механизм работы системы господин Хамзатов.

Цифровая маркировка будет эффективна и в противодействии нелегальной торговле никотинсодержащей продукции. Ее внедрение важно с экономической точки зрения, поскольку позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления, уверена госпожа Киянова. Показателен пример альтернативной табачной продукции (кальяны, сигариллы, табаки), которая ранее находилась на сопоставимом уровне, но после введения маркировки существенно упала, указывает господин Курганский.

Акцизная гармония

Еще один способ повысить эффективность борьбы с теневым рынком — межведомственное взаимодействие. Благодаря обмену информацией и проведению совместных проверок с полицией и Роспотребнадзором за десять месяцев 2022 года получилось выявить более 4 млн пачек контрабандных сигарет, приводит статистику сотрудник Северо-Западной оперативной таможни Яна Гаврилова.

Сотрудничество между ведомствами играет существенную роль и в предотвращении ввоза нелегальной продукции в Россию. В результате совместных с таможней мероприятий число возбужденных уголовных дел по тяжким составам существенно выросло, как и объемы изъятых табачных изделий, сообщил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Псковской области Вадим Филиппов.

В условиях разорванных логистических цепочек число точек входа незаконной продукции с страну увеличилось, поэтому большое значение имеет обмен информацией между контролирующими органами внутри Таможенного союза, считает президент ассоциации «Базис» Оксана Кузьменко.

Снизить ценовую и физическую доступность нелегальных сигарет из ЕАЭС должно завершение гармонизации акцизов между входящими в союз странами, ожидает господин Заславский. Выравнивание акцизов — одна из ключевых мер, которая может повлиять на уровень нелегальной торговли, подтверждает господин Черкасский. Но нужно понимать, что разрыв в ставках между Россией и Белоруссией сократится до 25% только к 2024 году, предупреждает эксперт. По его словам, это тот порог, после которого везти табачную продукцию из ЕАЭС будет не так выгодно. Среди других важных шагов по предотвращению нелегального ввоза можно выделить введение лимита на перемещение немаркированных сигарет и ответственности за перевозку табачной продукции через государственную границу, а также появление дополнительных полномочий у контрольных органов, добавил господин Трошкин.

Несмотря на усилия надзорных органов и принятые законы, расслабляться не стоит, уверен Игорь Черкасский. Согласно ряду исследований, каждый второй курильщик готов перейти на нелегальные сигареты, поэтому существует вероятность негативного сценария, объясняет он. В этом отношении можно привести в пример Узбекистан, где доля незаконной продукции за один год выросла с 1,2 до 14,9%, напоминает он. В связи с этим крайне важно сохранять интенсивность и ритмичность контрольно-надзорных усилий по борьбе с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, резюмирует госпожа Киянова.

Михаил Кузнецов