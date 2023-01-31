Общепит помог арендодателям

В 2022 году вакантность на Невском проспекте снизилась до 8,1% благодаря рекордному числу открытий заведений общественного питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арендные ставки на Невском проспекте сохранятся на уровне 2022 года, а индексация по действующим договорам снизится до 3–4% вместо традиционных 5–6%

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Арендные ставки на Невском проспекте сохранятся на уровне 2022 года, а индексация по действующим договорам снизится до 3–4% вместо традиционных 5–6%

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

На развитие Невского проспекта в 2022 году повлияли такие ключевые тренды, как увеличение внутреннего туристического потока, которое положительно сказалось на локации, и уход либо приостановка деятельности международных брендов, создающие потенциал для дальнейшего роста вакансии.

Доля свободного предложения на Невском проспекте с начала года снизилась на 4,5 п. п., составив 8,1% в декабре 2022 года, что в большей степени было связано с повышенным сезонным спросом на торговые помещения и открытием магазинов локальных брендов, а также кафе и ресторанов.

На начало декабря отмечено снижение верхней границы запрашиваемого диапазона ставок аренды на Невском проспекте (основная часть) на 10% и на Старо-Невском проспекте на 13%. На основной части Невского проспекта диапазон ставок аренды составил 5,7–9 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, на Старо-Невском — 2,6–6,7 тыс. рублей.

Заведения общественного питания традиционно заняли лидирующее положение в структуре открытий: 42% от общего количества за год. Более того, они восстановили утраченные за период пандемии позиции — число открытий превышает число закрытий. По итогам периода открылось 33 заведения данного профиля, закрылось 22. Среди новых ресторанов стоит выделить Alice Garden (Невский, 25); Linguini (Невский, 22); Chang (Невский, 97); бар Feromon (Невский,131). Также анонсировано открытие ресторана «Мидийное место» на Невском, 18, и кафе Cinnabon на Невском, 76.

На сегмент одежды и обуви пришлось 15% от общего количества открытий, среди них — магазин немецкого бренда Tamaris, LinoRusso и другие. Также к торговым помещениям отмечается возросший интерес арендаторов, специализирующихся на продаже табака, на которых пришлось 5% новых открытий.

В структуре закрытий на Невском проспекте наибольшую долю занимают общественное питание (35%), магазины одежды и обуви (17%), продуктовые магазины (11%) а также банки (8%).

Российские ритейлеры продолжают усиливать свои позиции на ключевом торговом коридоре Петербурга. Например, с начала года здесь открылись магазины VGA, Monochrome, Nikita Efremov. На конец декабря общее количество представленных международных брендов на Невском проспекте составило 52 торговых марки, наибольшая доля из которых (67%) относится к сегменту одежды, 6% — к сегменту обуви. Временно приостановили деятельность девять арендаторов, в том числе Dior, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, Chanel и другие.

Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, говорит: «Несомненно, 2022 год для ресторанного бизнеса на Невском проспекте был более успешным, чем 2020–2021 годы, когда на показатели рынка влияла пандемия. Благодаря внутреннему туризму выросла посещаемость ресторанов на главной туристической улице города. В настоящее время здесь открываются заведения с новыми интересными концепциями, а также растет спрос на помещения со стороны арендаторов этого профиля. В 2023 году в случае ухода международных брендов с Невского проспекта мы прогнозируем изменение доли свободного предложения до 12,6%. При этом арендные ставки сохранятся на уровне 2022 года, а индексация по действующим договорам снизится до 3–4% вместо традиционных 5–6%. Таким образом, помещения стрит-ритейла на Невском проспекте станут еще более привлекательными для арендаторов. Также в условиях высокой конкурентной борьбы за локального потребителя ожидается обновление форматов и концепций ритейлеров».

Глеб Журавлев