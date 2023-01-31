Ответная юридическая реакция

Политические, экономические и социальные события 2022 года нашли отображение в принятых новых законодательно-правовых нормах. Некоторые из них ждет дополнительная регуляция в наступившем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году депутаты Госдумы приняли 653 закона. Это рекорд за всю современную историю нижней палаты российского парламента

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В 2022 году депутаты Госдумы приняли 653 закона. Это рекорд за всю современную историю нижней палаты российского парламента

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2022 году депутаты Госдумы приняли 653 закона. Это рекорд за всю современную историю нижней палаты российского парламента. Значительное число утвержденных законопроектов было связано с СВО и ответными мерами на антироссийские санкции. По мнению экспертов, произошедшие в 2022 году политические и экономические события в стране обусловили появление новых правовых норм, касающихся как дальнейшего развития страны, так и работы бизнеса и жизни граждан.

На всех уровнях системы

Действительно, отмечает заведующий кафедрой гражданского и трудового права петербургского филиала РАНХиГС Николай Разуваев, 2022 год, оказался насыщенным не только в общественно-политическом плане, но и в сфере действующего законодательства. «Не будет преувеличением утверждать, что изменения, одни из которых были продиктованы логикой развития российской правовой системы, а другие имели во многом вынужденный и чрезвычайный характер, затронули почти все отрасли права и все сферы правового регулирования. Легко заметить, что законодательные новеллы внедрялись на всех уровнях иерархии правовой системы, что свидетельствует, на наш взгляд, о тех глобальных изменениях, которые переживает наша страна в настоящее время»,— подчеркивает он.

Аналогичные выводы делает и старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева. По ее словам, наиболее важные вехи в сфере юриспруденции всегда отражают текущие главные события в обществе — политические, экономические, социальные. «Разумеется, наиболее важные законы и изменения в законодательстве в 2022 году были сосредоточены вокруг специальной военной операции: изменения касались военной службы, статуса добровольцев и служащих по контракту, призыва на службу, нормативной базы по мобилизации. Затем внимание,— напоминает эксперт,— было сосредоточено на законодательстве о денежных выплатах и льготах для служащих, мобилизованных и их семей. Большой резонанс вызывали нормы об отсрочках по мобилизации, бронированию специалистов и иные вопросы, связанные с призывом отдельных категорий населения».

Руководитель отдела правового сопровождения клиентов компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко считает, что указ президента страны о частичной мобилизации граждан на СВО не раскрывает того, что же можно считать частичной мобилизацией. Это создает правовую неопределенность и возможность двоякого толкования при его правоприменении. Ожидания изменения законодательства по вопросам мобилизации во многом зависят от прохождения специальной военной операции. Пока вектор изменений направлен на повышение престижности военной службы и дальнейшего расширения социальных гарантий и льгот мобилизованных.

Важным событием 2022 года является и выход России из Совета Европы. По словам партнера, руководителя отдела правового консультирования КГ «ТИМ» Ильи Трофимова, данный вопрос неоднократно поднимался российскими законодателями на протяжении последних лет. Однако события февраля 2022 года положили конец всем обсуждениям. «Последствия — невозможность получения гражданами компенсации по уже выигранным делам и по делам, которые поданы на рассмотрение ЕСПЧ до 15 марта 2022 года, но не рассмотрены на эту дату; отсутствие международно-правового надзора за российской правовой системой и влияния на нее. Однако отметим, что в любом случае Россия остается участницей многих международных договоров и конвенций, в частности, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта о социально-экономических правах. Участие в них обязывает РФ соблюдать основные права человека»,— подчеркивает эксперт.

Управляющий партнер консалтинговой компании «ЮКЕЙ», руководитель «ЮКЕЙ-Юридический консалтинг» Надежда Пронина выделяет принятые в 2022 году изменения в 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». С их появлением стало возможным превратить российское подразделение иностранного юридического лица в российское ООО, а также приостановить корпоративные права иностранного инвестора, если это делается в целях обеспечения обороны и энергетической безопасности государства. Также были внесены изменения в 152-ФЗ «О персональных данных», ограничивающие свободный доступ к персональным данным, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. С одной стороны, нововведение отражает общую законодательную тенденцию по защите персональных данных. С другой, создает неудобства для сторон и может «притормозить» динамику гражданского оборота из-за невозможности получить выписку ЕГРН в сравнительно простом и быстром порядке.

В налоговом законодательстве, рассказывает профессиональный медиатор по досудебному урегулированию бизнес-споров Лилия Ананичева, основным новшеством стал ввод Единого налогового платежа (ЕНП). «Его весь год обсуждали предприниматели и специалисты, но, как водится, в начале года обнаружилось, что на практике все выглядит печальнее, чем в теории. Система оказалась не готова к применению ЕНП. Уже первые результаты введения новшества привели к временному параличу платежей у предпринимателей, так как бухгалтеры даже не могли разобраться, по каким реквизитам нужно перечислять ЕНП в налоговую службу»,— отмечает она.

Напряженная экономическая ситуация в последние годы влияла на настроение населения, поэтому государство внесло изменение в закон о банкротстве, напоминает руководитель юридической компании «Афонин и партнеры» Игорь Афонин. Поправки коснулись права должника сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, даже если возбуждено исполнительное делопроизводство. В июне 2023 года, добавляет он, могут принять закон об упрощении доступа к внесудебному банкротству. Он расширит верхнюю границу с 500 тыс. рублей до 1 млн, а нижнюю понизит с 50 до 25 тыс. рублей.

Новые вызовы

По мнению экспертов, 2023 год также будет насыщенным правовыми новшествами. Вероятнее всего, считает управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский, нормотворчество будет иметь лавинообразный характер, поскольку законодатель будет вынужден реагировать на вызовы, которые возникнут перед ним. Представляется, что значительные и множественные изменения появятся в сфере налогового права, поскольку перед государством будет стоять острый вопрос по наполнению бюджета и исполнению бюджетных обязательств.

«Сферу юриспруденции и законотворчества ждут новые вызовы. Так, будет доработана правовая база, которая затрагивает импортозамещение. Также продолжится поиск новых механизмов регулирования: российские компании будут все чаще выходить на рынки стран СНГ и Азии. При этом в 2023 году сохранится высокий спрос на юристов для бизнеса. Компании все еще вынуждены решать новые для себя правовые вопросы: как выстраивать трудовые отношения с призванными работниками, оформлять простой или как разрывать отношения с партнерами из недружественных стран»,— полагает генеральный директор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов.

По мнению основателя юридического партнерства «Мелешко Консалтинг» Антона Мелешко, в 2023 году будут наблюдаться обратные ситуации, когда придется регулировать возвращение иностранного бизнеса в Россию. Это будут совершенно новые сделки и прецеденты для юриспруденции. Также в наступившем году важным событием станет интеграция новых субъектов РФ в правовую систему страны. Этот процесс займет не один год, но уже в 2022 году возникало много вопросов, потому что бизнес стремился осваивать новые территории, новые рынки, где еще не хватало инфраструктуры, например, арбитражных судов.

От 2023 года ждет большей правовой определенности, унификации правовых актов, принятых в сложившейся в 2022 году управляющий партнер и глава налоговой практики юридической компании ASB Consulting Group Роман Маргулис. «Рассчитываю на продолжение политики послаблений в сфере валютного законодательства, вплоть до отказа в привлечении к ответственности за часть правонарушений, совершенных в 2022 году. Предполагаю ужесточение налогового законодательства в отношении доходов, получаемых налоговыми резидентами за рубежом, и послабления в части инвестиций в развитие производства в России. Ожидаю и очень надеюсь, что сделки и все юридические действия в целом будут совершаться в менее экстремальных условиях, чем в 2022 году»,— резюмирует эксперт.

Артем Алданов