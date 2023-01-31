Большое подспорье для малого бизнеса

По данным Минэкономразвития, в 2022 году нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» в целом по России реализован на 98%, а ряд показателей даже перевыполнен, чему, в частности, способствовала донастройка мер господдержки. Ситуацию в Петербурге оценила исполнительный директор НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Александра Питкянен.

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BUSINESS GUIDE: Александра, каким был год для рынка и для фонда?

АЛЕКСАНДРА ПИТКЯНЕН: Российским предпринимателям в минувшем году пришлось перестраивать многие бизнес-процессы. В условиях экономических санкций они вынуждены были искать резервные стратегии, решать задачи по импортозамещению. Нарушились отлаженная логистика и связи с поставщиками, нужно было срочно искать новых партнеров — все это привело к увеличению издержек и снижению прибыли. Как всегда в кризисные времена, основной проблемой стал поиск дополнительных финансовых ресурсов для сохранения и развития бизнеса. Поэтому мы работали в режиме повышенной загрузки — программы государственной финансовой поддержки были очень востребованы. Кроме того, для нас этот год стал юбилейным: Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был основан по решению правительства Санкт-Петербурга в октябре 2007 года.

BG: Пятнадцать лет — много это или мало? Что изменилось за эти годы?

А. П.: Мы накопили богатый опыт взаимодействия с бизнес-сообществом Петербурга, научились понимать реальные потребности предпринимателей, предлагая актуальные и своевременные программы поддержки. Система финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) развивалась на наших глазах и при нашем активном участии. Сегодня фонд является частью национальной гарантийной системы, созданной в 2015 году путем объединения региональных гарантийных организаций и «Корпорации МСП», и по величине мы занимаем второе место в России (после московской РГО). Деятельность фонда позволяет оперативно привлекать финансовые ресурсы в бизнес, что становится большим подспорьем для предпринимателей.

BG: А в цифрах?

А. П.: В 2007 году объем активов фонда составлял 334 млн рублей, сейчас сумма увеличилась до 10,4 млрд. Большая часть средств — 5,4 млрд — отведена на программы микрофинансирования (с 2010 года фонд функционирует как микрокредитная компания с государственным участием), остальные деньги направлены на программу предоставления поручительств. При этом если в 2007 году размер поручительства по кредиту мог достигать только 15 млн рублей, то сегодня мы работаем с суммами до 100 млн рублей и можем обеспечить до 50% кредита.

BG: Какие программы наиболее востребованы?

А. П.: С момента основания фонда и по сей день огромным спросом пользуется уже упомянутая программа предоставления поручительств по кредитным договорам, банковским гарантиям и лизингу. Ведь малому бизнесу зачастую не хватает собственных средств для обеспечения залога по кредиту в коммерческих банках. В 2022 году по ней поступило 750 обращений (это почти на 40% больше, чем в 2021-м), было заключено свыше 485 договоров на общую сумму 5,8 млрд рублей, что позволило привлечь кредитные ресурсы в объеме 13,2 млрд рублей. Всего же за время работы фонда количество таких договоров превысило 5,7 тыс. на сумму более 44 млрд рублей с привлечением 108 млрд рублей кредитных средств.

BG: Какие сферы бизнеса наиболее активны, кто и как использует помощь?

А. П.: Один из успешных примеров сотрудничества по программе предоставления поручительств — ООО «Марконфлекс», производитель и поставщик изоляционных строительных материалов под торговой маркой Marcon. Компания имеет широкую сеть филиалов по всей стране и лабораторию с уникальными методами тестирования готового продукта. За пять лет фонд предоставил ей три поручительства на общую сумму 40,5 млн рублей, которые позволили привлечь кредитные средства в размере 105 млн рублей.

Если же говорить о новичках 2022 года, то это, например, ООО «Гранола-Опт», изготавливающее различные виды выпечки, в том числе для оптовых заказчиков: сети магазинов «Азбука вкуса», пекарен Вольчека, маркетплейса «Озон». Фонд предоставил компании поручительство в размере 15 млн рублей по кредиту на сумму 30 млн рублей, которые были направлены на развитие бизнеса.

BG: За поручительство фонда приходится платить?

А. П.: Да, но сумма вознаграждения небольшая (0,75% годовых), и пользователи программы имеют возможность выплачивать ее в рассрочку. Для вновь созданных предприятий, а также для предприятий, занимающихся производством и реализацией в сфере выпуска защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, медицинских масок, а также производством лекарственных средств и изделий медтехники, ставка снижена до 0,5% годовых от суммы поручительства.

BG: Это особенно актуально, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку последних лет…

А. П.: Фонд всегда подстраивается под реалии российской экономики, находится в постоянном диалоге с представителями бизнес-сообщества, благодаря чему может своевременно разрабатывать действительно востребованные продукты. Все программы создаются исходя из запросов, нужд и чаяний предпринимателей в конкретных условиях. Так, в период пандемии резко вырос спрос на кредиты со стороны сектора МСП, поэтому было подготовлено несколько программ предоставления займов с льготными процентными ставками — как с залоговым обеспечением, так и без него. В 2022 году появилась новая беззалоговая программа микрофинансирования для обрабатывающих производств, также была перезапущена программа антикризисных займов без залогового обеспечения для поддержки и возобновления деятельности субъектов МСП в целях сохранения занятости.

BG: И каковы же условия?

А. П.: Процентная ставка для производственных предприятий — 3% годовых, для предприятий прочих видов деятельности — 5% годовых. Для производственных предприятий МСП, внесенных в реестр участников программы «Городской акселератор 2022», размер ставки — 2% годовых, для прочих видов деятельности — 4% годовых. Процентная ставка займов с залогом (до 5 млн рублей) зависит от вида деятельности компании, но не выше 5% годовых. Срок предоставления займа составляет 24 месяца, при этом по заявлению заемщика устанавливается льготный период погашения основного долга.

BG: Многие ли предприниматели уже успели воспользоваться этими программами?

А. П.: В 2022 году выдано 500 займов на сумму свыше 1,7 млрд рублей, в том числе более 340 займов с залоговым обеспечением (на 1 млрд) и около 160 займов без залогового обеспечения (на сумму, превышающую 700 млн). За весь период действия программы микрофинансирования выдано более 2630 займов на сумму 6,7 млрд рублей, в том числе 1740 займов с залоговым обеспечением (на 3,4 млрд) и более 890 займов без залогового обеспечения (на 3,3 млрд).

Одним из получателей беззалогового займа в 2022 году стала компания «Рио Декор», более 25 лет занимающаяся производством элитной мебели, стеновых панелей, дверей и других изделий из ценных пород дерева по авторским проектам дизайнеров. Полученные средства в размере 5 млн рублей позволили пополнить запасы материалов, избежать срывов заказов и сохранить штат сотрудников.

BG: Объемы финансовой поддержки растут, хватит ли фонду средств?

А. П.: При возникновении необходимости дополнительного финансирования происходит увеличение активов фонда за счет средств федерального и регионального бюджетов. Так, в 2022 году правительством Петербурга докапитализирована программа микрофинансирования фонда: 1,5 млрд рублей выделено на выдачу займов без залогового обеспечения и 500 млн рублей — на предоставление займов с залоговым обеспечением.

BG: Какие цели ставите перед собой на наступивший год?

А. П.: Наша главная цель — поддерживать сектор МСП, от которого зависят темпы роста экономического развития города и страны. Фонд делает все возможное, чтобы инструменты господдержки полностью отвечали прямым потребностям предпринимателей. И мы будем продолжать эту работу.

Вера Кочеткова