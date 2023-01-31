«Рынок элитного алкоголя растет с каждым годом»

Сеть специализированных магазинов премиум-класса ГК «Альта Вина» продолжает укреплять свои позиции на рынке Санкт-Петербурга и Москвы благодаря не только открытию винотек, но и новым форматам. В интервью корреспонденту Business Guide Алле Михеенко владелец и генеральный директор сети Алексей Серпокрылов рассказал об успешной работе первого винного бара компании и возможности дальнейшего масштабирования этого опыта в историческом центре Петербурга, а также анонсировал открытие мини-магазина деликатесов с эксклюзивным для российского рынка товаром в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: В новом году вы представляете ГК «Альта Вина» в новом статусе владельца компании. Поменяется ли стратегия развития бизнеса?

АЛЕКСЕЙ СЕРПОКРЫЛОВ: Да, с декабря 2022 года я являюсь единственным владельцем ГК «Альта Вина» и генеральным директором. Стратегия заключается в дальнейшем планомерном развитии бизнеса и расширении сети преимущественно в Москве, а также работа в новых форматах.

BG: С какими результатами вы завершаете год?

А. С.: По прогнозным цифрам, мы приросли в выручке по объему продаж примерно на 12–14% к 2021 году. Постепенно прибыльность выходит на уровень 2019 года — это объем до экономических потрясений, связанных с пандемией коронавируса. Отмечу, что 2019 год был лучшим по показателям объема маржинальности в компании за 16 лет ее существования. Большую часть прибыли мы капитализируем обратно для поддержания деятельности сети и для инвестиций в открытие новых торговых точек.

BG: Уходящий год также был полон экономических потрясений, связанных с внешнеполитической ситуацией и вводимыми санкциями. Какие болевые точки для бизнеса вы бы назвали?

А. С.: Это был нетипичный кризис, где основной подвох заключался в непредсказуемых скачках курса валют в начале года и высокой волатильности. У многих компаний обрушилась экономика. Бизнес выбирал разную стратегию: кто-то действовал в плановом режиме, а кто-то пытался закупиться впрок в первые два месяца с начала спецоперации. При этом из-за подъема курса валют, который наблюдался весной, многие закупали товар по высокой цене. А после обвала курса почти в два раза на складах оказался дорогой товар в большом объеме. Все это сказалось на конечной цене для потребителя, ведь, к сожалению, не все ритейлеры смогли быстро переориентироваться. В дальнейшем климат выровнялся, цены и объемы вернулись на свои места. Наша компания показала лучший результат по объемам за три года.

BG: Некоторые мировые алкогольные бренды приостановили поставки на российский рынок. По большей части это коснулось крепких спиртных напитков. Как выходили из ситуации?

А. С.: В первую очередь мы занимаемся эксклюзивным вином, которое выпускается ограниченным релизом и отпускается с производства в разные страны по квотам. Эти марки не затронули политические игры. Все наши зарубежные партнеры, будь то страны Старого Света, в том числе Евросоюз, или страны Нового Света, продолжили сотрудничество. Скажу даже больше, не поменялись страны, которые участвуют в нашей логистической цепочке. Так, например, оклейка акцизными марками, как и ранее, происходит в Риге, они принимают деньги и берут на хранение товар.

BG: Увеличилась ли доля российских вин?

А. С.: Проектом российского вина мы начали заниматься еще в начале 2020 года, когда у нас появился специализированный отдельный магазин. С тех пор мы работаем в этом направлении, а в этом году каких-то особых переориентаций не случилось.

BG: В интервью год назад вы отмечали рост потребления алкоголя на 10% и говорили, что средний чек в Петербурге вырос до 4,2 тыс. рублей по сравнению с 3,5 тыс. годом ранее. Что происходит на петербургском рынке сейчас и какова разница с Москвой?

А. С.: По объемам продаж нет сильных изменений, реализуем столько же. Что касается среднего чека, то в Петербурге на сегодняшний день он составляет чуть более 4,5 тыс. рублей. В сравнении со столичными магазинами есть большой разрыв, почти в четыре раза. В Москве средний чек зачастую достигает 16 тыс. рублей.

BG: Не видите ли риска снижения покупательной способности и, как следствие, спроса?

А. С.: Стагнирует рынок массового «доступного» алкоголя. Рынок же элитного алкоголя каждый год только растет и за последние пять лет удвоился. Кроме того, не так уж и много игроков в премиальном сегменте, поэтому рисков нет.

BG: Из каких стран сейчас идут поставки? Рассматриваете ли новые рынки?

А. С.: У нас сбалансированный портфель, представлена продукция из Испании, Италии, Франции, Португалии, стран Нового Света, в том числе из Новой Зеландии. Не охвачен рынок ЮАР и Чили, но они больше работают в массовом сегменте, поэтому мы туда не заходили, но зоны роста понятны. В течение года будем прирастать новыми поставщиками, переговоры уже ведутся.

BG: В апреле 2022 года вы открыли бар на Васильевском острове в Петербурге. Каковы итоги его работы? Планируется ли распространять данный формат?

А. С.: Мы открыли винный бар вкупе с магазином. Все наши уникальные и исключительные вина теперь можно попробовать в бокальном формате в приятной дружеской атмосфере. Формат предполагает, что клиент покупает вино в магазине, оплачивает минимальный пробковый сбор и может посидеть в зале, чтобы его опробовать. Здесь нет собственной кухни, но мы это компенсируем тем, что винный бар открыт рядом с рестораном. В частности, у нас есть договоренность с кухней бутик-отеля Academia. Клиент может сделать заказ и в течение двух-трех минут после его приготовления ему принесут блюда.

Такой формат работы хорошо себя показал. В конце первого квартала этого года планируем открыть еще один винный бар в Москве на Арбате. Один из расположенных там знаковых ресторанов будет нашим подрядчиком. Подробности пока не буду раскрывать. В целом планируем тиражировать данный формат в исторической части Петербурга и Москвы.

Также в Москве мы хотим опробовать для себя формат магазина без алкоголя. Создадим магазин деликатесов по типу Елисеевского универсама на Тверской, но в мини-формате. В «Альта Вина» всегда приходят за эксклюзивным товаром, которого нет больше в России, думаю, и в таком магазине мы будем держать марку.

BG: Планируете ли открывать винные бутики? Осваивать новые регионы?

А. С.: В другие регионы выходить пока не планируем. Для нас первичная зона все-таки Москва. Она еще не вся охвачена, и есть неудовлетворенный спрос по нашему магазину где-то в районе 30–35 торговых точек. Кроме того, я сторонник органического роста, чтобы мы открывались, окупались и, уже отталкиваясь от прибыльности, расширяли дальше свое присутствие. В этом плане перспективно открытие винных бутиков в Москве, так как там хороший средний чек. Но есть проблема с поиском помещений. Во-первых, хороших предложений существенно меньше в сравнении с Петербургом. Во-вторых, трудности и в том, что рынок недвижимости для алкогольного ритейла строго регламентирован, поэтому не каждая точка подойдет. После повышения курса валют капитальные затраты на открытие точки выросли до 5 млн рублей, в то время как раньше эта сумма была 3,5 млн рублей. Но даже в таких условиях, я думаю, мы можем осиливать до 8–10 торговых точек в год. А если привлечь инвестиции, то гораздо больше.